Drei S*-Springen in Fronhofen

Das diesjährige Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins Fronhofen ist von diesem Freitag bis Sonntag, 24. Juni, auf der Anlage des RFV. Mit dabei ist unter anderem der Lokalmatador Constantin Sorg.

In diesem Jahr wird es drei Springen der Klasse S* geben. Eine dieser Prüfungen ist am Samstagnachmittag, die anderen beiden am Sonntagnachmittag. Wie jedes Jahr wird es in Fronhofen am Sonntag auch eine Youngster-Springprüfung der Klasse S* geben. Das abschließende S*-Springen an diesem Tag findet mit Stechen statt. Die Dressurprüfung der Klasse S* ist am Samstagnachmittag. Die letzte Prüfung am Sonntagnachmittag ist ein St.-Georg-Special*. Auch aufgrund der hohen Nennungszahlen sind laut Ankündigung des Veranstalters am Wochenende spannende und interessante Wettkämpfe zu erwarten.

Dressur: Dressurpferdeprüfung Klasse A (Freitag, 8 Uhr); Dressurpferdeprüfung Klasse L (11 Uhr); Dressurprüfung Klasse M* (14.30 Uhr); Dressurprüfung Klasse A** (Samstag, 7 Uhr); Dressurprüfung Klasse L* – Trense (9.30 Uhr); Dressurprüfung Klasse M* (13 Uhr); Dressurprüfung Klasse S* (16 Uhr); Reitpferdeprüfung Vierjährige (Sonntag, 7.30 Uhr); Dressurprüfung Klasse L* – Kandare (10 Uhr); St. Georg Special* (13.30 Uhr).

Springen: Springpferdeprüfung Klasse A** (Freitag, 8 Uhr); Springpferdeprüfung Klasse L (10 Uhr); Springprüfung Klasse M* (12.30 Uhr); Springprüfung Klasse M** (15.30 Uhr); Springprüfung Klasse A** (18 Uhr); Springprüfung Klasse L (Samstag, 8 Uhr); Springpferdeprüfung Klasse M* (11 Uhr); Youngster-Springprüfung Klasse M** (12.30 Uhr); Springprüfung Klasse S* (14 Uhr); Springprüfung Klasse A* mit Stechen (17 Uhr); Springprüfung Klasse L (Sonntag, 8 Uhr); Zeitspringprüfung Klasse M* (11 Uhr); Youngster-Springprüfung Klasse S* (14 Uhr); Springprüfung Klasse S* mit Stechen (16 Uhr).