Drei neue Restaurants für Ravensburg

Das gastronomische Angebot in Ravensburg bekommt Zuwachs: Das Restaurant am Golfplatz in Schmalegg eröffnet am Freitag, 1. Februar, unter dem Namen „Lala’s“. Inhaber ist Shendrit Krasniqi. Seine Ehefrau Valmire wird neben drei weiteren Aushilfen als Servicekraft tätig sein. Die Krasniqis wollen ihren Gästen schwäbische und internationale Küche anbieten. Wie Valmire Krasniqi weiter mitteilt, werden die Gerichte vom Chef persönlich hergestellt. Neben den drei Aushilfen hat das Ehepaar außerdem einen festen Koch angestellt.

Seit einigen Tagen hat auch das französische Restaurant „La cocotte – brasserie/bar/café“ in der Grüner-Turm-Straße 16 geöffnet. Laut Pressemitteilung soll das Konzept simpel sein. So gebe es keine „verkopften Kreationen“, dafür einen leicht gehobenen Anspruch mit französischem „Brasserie-Charme“. Zur regulären Karte gibt es einen wechselnden Mittagstisch. Das Lokal soll an fünf Tagen durchgehend geöffnet sein, Sonntag und Montag sind Ruhetage.

Auch das Gründerzentrum Kup in der Ravensburger Parkstraße 40 freut sich über einen neuen Gastronom: Konstantin Malliaros bietet dort bereits seit gut zwei Wochen griechisch-mediterane Küche an. Er bietet neben Frühstück ab 9 Uhr auch montags bis freitags einen Mittagstisch an; abends ist das Lokal, in dem Platz für rund 100 Gäste ist, ebenfalls geöffnet.