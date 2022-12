Drei Mannschaften des EV Ravensburg sind erfolgreich

Kurz vor Weihnachten haben sich drei Mannschaften des EV Ravensburg jeweils drei Punkte gesichert. Während die U20-Eishockeyspieler und die U17 ganz knappe Siege feierten, gab es für die U15 einen deutlichen Auswärtssieg.

U20, Deutsche Nachwuchsliga III: 1. EV Weiden – EV Ravensburg 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). – Ravensburg benötigte im Auswärtsspiel dieses Mal nicht mal eine Minute für den ersten Treffer. Nach nur 22 Sekunden traf Daniel Mat zum 1:0 für den EVR. Der Rest dieses Spielabschnittes verlief ausgeglichen. Der Start ins zweite Drittel war geprägt durch Strafzeiten – beide Mannschaften ließen ihre Überzahlsituationen allerdings ungenutzt. In der 39. Minute erhöhte Yannik Schönauer auf Vorlage von Philipp Wirz in Unterzahl auf 2:0, ehe die ihre Überzahl doch noch nutzten und auf 1:2 verkürzten. Im Schlussabschnitt verteidigten die Ravensburger ihre Führung und sicherten mit den drei Punkten den vierten Tabellenplatz ab. Strafen: Weiden 14 Minuten, Ravensburg 14 Minuten.

U15, Bayernliga: Deggendorfer SC – EV Ravensburg 1:7 (1:1, 0:4, 0:2). – In Deggendorf dominierte die U15 des EV Ravensburg klar. Danach sah es im ersten Drittel allerdings zunächst nicht aus, denn in der elften Minute legten die Gastgeber vor. Erst 44 Sekunden vor dem Ende des Drittels traf Moritz Schreier in Überzahl zum 1:1. Auch das zweite Drittel verlief laut Mitteilung zunächst ausgeglichen. In der 32. Minute erzielte Ilja Katjuschenko den Führungstreffer für die Oberschwaben. Danach übernahmen die Ravensburger das Spiel. Eine Minute später traf Devid Teilhof in Überzahl zum 3:1, kurz darauf legte Schreier das 4:1 nach. Acht Minuten lang hielten die Deggendorfer dagegen, ehe Schreier mit seinem dritten Treffer die Führung auf 5:1 ausbaute. Vier Minuten vor dem Ende erhöhte Katjuschenko auf 6:1, den Schlusspunkt setzte wenig später Teilhof mit dem 7:1.

U17, Bayernliga: EV Ravensburg – TSV Erding 4:3 (1:0, 2:2, 1:1). – Zum Abschluss des Jahres hat die U17 des EVR ein spannendes Spiel knapp gewonnen. Alexander Nidens brachte die Oberschwaben in der neunten Minute in Führung. Im zweiten Drittel drehte Erding die Partie und lag mit 2:1 vorne. Doch Maxim Kinast in der 33. Minute sowie Nidens in der 37. Minute sorgten für die 3:2-Führung der Ravensburger vor dem Schlussdrittel. In einem hitzigen Schlussdrittel glichen die Erdinger in der 57. Minute zum 3:3 aus. Es sah nach einer Verlängerung aus, ehe Arthur Kreider 54 Sekunden vor Schluss den aus EVR-Sicht umjubelten Siegtreffer zum 4:3 erzielte.