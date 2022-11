Drei Männer greifen 29-Jährigen auf Ravensburger Marienplatz an

Bei einer nächtlichen Prügelei ist am frühen Samstagmorgen ein 29-Jähriger auf dem Ravensburger Marienplatz verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann gegen 0.30 Uhr von drei jungen Männern attackiert, die auf etwa 17 bis 20 Jahre geschätzt werden. Zunächst wurde der Mann mit einer Glasflasche beworfen, die ihn jedoch verfehlte. Anschließend kam es laut Polizei zu einem Geschubse, woraufhin der Mann zu entkommen versuchte.

Drei Männer flüchteten in Richtung Frauentor

Beim Fluchtversuch stürzte er jedoch, und seine Brille ging zu Bruch. Am Boden liegend, wurde er mit Schlägen übersät, wobei er eine Platzwunde an der Schläfe erlitt. Die drei Männer flüchteten anschießend in Richtung Frauentor. Sie sollen südländisch aussehen und trugen Kapuzenpullover. Die Verletzungen des Mannes konnten ambulant behandelt werden. Hinweise zur Tat und zu den Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefonnummer 0751/803-3333 entgegen.