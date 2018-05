Drei Landesmeistertitel für den KJC Ravensburg

Großer Erfolg für den KJC Ravensburg: Bei den Landesmeisterschaften der Karatejugend in Breisach am Rhein gewann der Verein drei Titel. Für den KJC waren Janina Murawski, Celine Müller und Lena Mikulic erfolgreich und holten sich jeweils die Goldmedaille.

Alle Nachwuchskämpfer aus Baden-Württemberg versammelten sich in Breisach am Rhein, um den Landesmeistertitel zu erkämpfen. Die Landemeisterschaft im Alter von Jugend, Junioren und U21 gilt als Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft in Erfurt. Unter der Leitung der beiden KJC-Trainer Matthias Lindel und Lazar Boskovic gingen neun Athleten vom KJC Ravensburg an den Start.

Bei den Mädchen in der Altersklasse Jugend +54 Kilogramm erkämpfte sich Feyza Sahin trotz eines zugezogenen blauen Auge einen dritten Platz. Niclas Baldauf startete motiviert in der Kategorie Jugend -57 Kilogramm und sicherte sich ebenfalls den dritten Platz. Für Vincent Sterk reichte es durch das starke Teilnehmerfeld zu keiner Platzierung.

In der Altersklasse der Juniorinnen dominierten Janina Murawski (-59 kg) und Celine Müller (+59 kg) ihre große Konkurrenz und konnten sich jeweils über einen Landesmeistertitel freuen. Bei den Jungen in der Altersklasse der Junioren erkämpfte sich Alexander Zipfel die wohlverdiente Bronzemedaille. Felix Mayer (-61 kg) zeigte sich bei seiner ersten Landesmeisterschaft von seiner besten Seite und erreichte den zweiten Platz.

Lena Mikulic, die erstmals in der Kategorie U21 bis 50 kg an den Start ging, konnte sich zum dritten Mal in Folge den Landesmeistertitel sichern. Rasim Divrik zeigte gute Leistungen und erreichte den vierten Platz.

Drei Kämpfer pro Team

Abschließend fanden die Teamwettbewerbe statt, bei denen immer drei Kämpfer aus verschiedenen Mannschaften gegeneinander antreten. In der Kategorie der Mädchen konnte sich sowohl das Jugend- und Juniorenteam eine erfreuliche Silbermedaille erkämpfen. Bei den Jungen in der Altersklasse Jugend und Junioren konnte sich das KJC über je einen dritten Platz erfreuen.

Somit haben sich acht Athleten und das Junioren-Team der Mädchen des KJC Ravensburg für die kommende deutsche Meisterschaft qualifiziert.