Drei EVR-Spieler stehen in der Landesauswahl

In Goalie Timo Röder und den beiden Stürmern Philipp Krening und Maxim Kessler standen drei Eishockeyspieler des EV Ravensburg beim U-14-Hockeycup der Jungadler Mannheim in der baden-württembergischen Verbandsauswahl. Das Auswahlteam wurde in einem hochkarätig besetzten Turnier mit knappen Ergebnissen Zweiter hinter den Gastgebern.

An Platz zwei hatten die EVR-Spieler laut Mitteilung wesentlichen Anteil. Timo Röder, der in der Schüler-Bundesliga im Ravensburger Tor steht, wurde zum besten Goalie des Turniers gewählt. Philipp Krening war mit vier Punkten viertbester Scorer des Turniers. In einem dramatischen letzten Spiel des Turniers behielten die Jungadler mit 2:1 die Oberhand über die Verbandsauswahl, bei der angesichts des unerwarteten, aber verdienten zweiten Platzes dennoch die Zufriedenheit groß war.