Drei Clownshows im Theater Ravensburg

Gleich drei Veranstaltungen gibt es in der Ravensburger Clownschule in den kommenden Wochen. Los geht es am Sonntag, 31. Juli, um 19.30 Uhr im Theater Ravensburg mit der Show „Pedro Fabiao mit no Show“.

Bei der Veranstaltung in leichtem Englisch werden laut Ankündigung der Clownschule folgende Fragen gestellt: Auftreten und Unterrichten sind zwei verschiedene Dinge, ebenso wie Clownerie und Clownunterricht. Wie lassen sich diese beiden Realitäten auf der Bühne miteinander verbinden? Was ist ähnlich zwischen einem Clownsunterricht und einer Clownsshow, oder zwischen einer Clownsshow und einer Theatershow, oder zwischen einer Show und dem wirklichen Leben, oder zwischen einem Clown und der Person, die ihm Leben gibt?

Am Donnerstag, 4. Juli folgt „Avanti Compagnia Dueavanti“ um 20 Uhr im Theater Ravensburg. Die Varieté sei „eine clowneske Sjow für Jung und Alt“, heißt es in der Ankündigung.

Die dritte Veranstaltung folgt am Samstag, 6. August, um 19.30 Uhr im Theater Ravensburg und ist die Werkschau der Sommerakademie Kurse. Sie bildet den Abschluss der Neunten Ravensburger Clown Sommerakademie. Die Teilnehmenden präsentieren ihre erlernten Clown Techniken und Clown Nummern.

Karten gibt es nur unter www.ravensburger-clownschule.de.