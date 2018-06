Drei Autos kollidieren

10 000 Euro Schaden an insgesamt drei Autos ist am Dienstag gegen 10.45 Uhr bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung Meersburger Straße/Jahnstraße in Ravensburg entstanden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 40-jährige Nissan-Fahrerin bei grüner Ampel von der Meersburger Straße nach rechts in die Jahnstraße abbiegen und musste wegen einer Fußgängerin anhalten, ebenso wie ein dahinter fahrender 78-jähriger Ford-Fahrer. Die Fahrerin des dritten Autos schaute in diesem Moment nach hinten auf den Geh- und Radweg und bemerkte deshalb die abbremsenden Pkw vor ihr nicht. Bei der anschließenden Kollision schob sie den Ford auf den Nissan. Personen wurden nicht verletzt.