Drei Autos in Unfall verwickelt

Leicht verletzt worden ist ein 32-jähriger Fahrer eines VW Touran, der am Dienstag gegen 16.30 Uhr die Bundesstraße 30 an der Anschlussstelle Ravensburg-Süd verließ und an der Einmündung der Abfahrt in die B 33 wegen eines Rückstaus wartete. Eine nachfolgende 20-jährige Fahrerin eines BMW Mini erkannte dies laut Polizei zu spät und fuhr auf den VW Touran auf. Dieser wurde anschließend auf den vor ihm wartenden VW Golf einer 57-jährigen Autofahrerin aufgeschoben. An den an dem Verkehrsunfall beteiligten Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.