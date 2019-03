Drei Ausstellungen unter einem Dach

Drei begeisterte Amateurfotografen zeigen laut Mitteilung großformatige Bilder im Landgerichtsgang der evangelischen Kirche in Ravensburg. Eberhard Heym präsentiert Fotos vom Bodypainting in Klagenfurt, Reinhard Erdmann hat Jazzmusiker in Ravensburg fotografiert und Hans Spirek präsentiert Aufnahmen vom Winter in Südtirol. Die Ausstellung kann von 30. März bis 12. Mai jeweils samstags und sonntags von elf bis 16 Uhr besucht werden. Vernissage ist am 30. März um elf Uhr. Foto: Eberhard Heym