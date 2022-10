Dramatisches Finale bringt dem EV Ravensburg den ersten Sieg

Die Eishockey-Junioren des EV Ravensburg haben mit einem überraschenden 3:2 gegen den EHC 80 Nürnberg den ersten Saisonsieg in der Deutschen Nachwuchsliga III eingefahren. Es war ein packendes Spiel mit einer starken Defensivleistung des EVR und einer verrückten Schlussminute. Das erste Spiel in Nürnberg war noch eine glasklare Angelegenheit für die Franken.

52 Sekunden trennten den EV Ravensburg am Sonntag in der CHG-Arena vom ersten Dreier der neuen Saison, als ein Distanzschuss von Nürnbergs Josef Rykl im Kreuzeck einschlug – 2:2. Nürnberg nahm eine Auszeit – offensichtlich in der Erwartung, geschockten Ravensburgern doch noch die erwartete Niederlage beizubringen. Nach dem Bully eroberte der EVR jedoch schnell den Puck. Daniel Mat spielte Balint Makovics an, der aus spitzem Winkel zum 3:2 traf. Es waren gerade mal 14 Sekunden nach dem Ausgleich vergangen. Mit viel Herzblut hatten sich die Oberschwaben doch noch die drei Punkte gesichert.

In der 16. Minute brachte Robin Böhm den EVR in Führung. Im zweiten Drittel war es weitgehend ein Spiel auf ein Tor. Die Nürnberger kamen jedoch nicht am überragenden Goalie Nikita Manuilov und einer hervorragend stehenden EVR-Defensive vorbei. Knapp eine Minute vor der zweiten Pause fiel mit der ersten Nürnberger Strafe aus heiterem Himmel das 2:0 für Ravensburg durch Maxim Kessler. Es war die einzige wirklich richtige EVR-Chance in diesem Drittel.

Im Schlussabschnitt befreiten sich die Ravensburger etwas vom Druck. Die Mannschaft hatte etliche Chancen zum dritten Treffer. In der 47. Minute gelang Nürnberg jedoch der Anschlusstreffer. Ein Schuss von Robin Prätz knallte in Überzahl in der 51. Minute an den Pfosten, auch Nürnberg traf den Pfosten. Dann kam die irre Schlussphase und der EVR-Sieg. Der VER Selb ist nun Tabellenletzter, der EVR Vorletzter.

Im Hinspiel in Nürnberg hatte der EVR am Freitagabend keine Chance und verlor mit 0:9. Unglücklich aus Ravensburger Sicht war die Ansetzung des Spieles. Berufs- und schulbedingt hatten die Ravensburger nur einen Minikader von elf Feldspielern. In Nürnberg schossen die Gastgeber in schöner Regelmäßigkeit in jedem Drittel jeweils drei Tore.