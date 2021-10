Drachenkinder spenden 15.000 Euro an OSK-Klinikclowns

Die Lachmuskel Klinikclowns des St. Elisabethen-Klinikums dürfen sich über eine Spende in Höhe von 15 000 Euro von den Radio 7 Drachenkindern freuen. Der Spendenscheck wurde von der Leiterin der Charity-Aktion von Radio 7, Ursula Schuhmacher, an die Klinikclowns übergeben. „Nicht nur die Kinder freuen sich über den Besuch der Klinikclowns, sondern auch die Familien und das Personal. Die Klinikclowns sorgen für Freude, Energie und Ablenkung. Und die Freude der Kinder ist, außer dem eigentlichen Besuch, ein wichtiger Motivator“, so Ursula Schuhmacher. Seit über 20 Jahren besuchen die Klinikclowns wöchentlich vier Stationen des St. Elisabethen-Klinikums. Getreu dem Motto „Lachen ist die beste Medizin“ bereichern die Clowns den schwierigen Klinikalltag von etwa 1000 Kindern und Jugendlichen pro Jahr, finanziert werden die Clowns ausschließlich aus Spenden.