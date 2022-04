„D’r Hepperle – des war oiner…“: Erinnerung an Ravensburger Manfred Hepperle

Anruf an einem sonnigen Frühlingstag bei Wolfgang Engelberger. Der pensionierte Ravensburger Realschullehrer kannte Manfred Hepperle wie nur wenige. Zusammen mit der 2015 verstorbenen Gabi Walser bildeten die drei das „Maulart- Kabarett“. Auftritte im ganzen Land. An die 500 mal auf Bühnen und in Festhallen. Immer ausverkauft.

2004 gab es für diese Kulturarbeit den Oberschwäbischen Kleinkunstpreis „Kupferle“. Hepperle juxte vom „Kleinstkunstpreis“. Jahre später das Bundesverdienstkreuz, längst fällig und verdient, für Wortakrobatik und Humor. Am 3. April 2012 ist der Meister für oberschwäbischen Hintersinn gestorben. Sein Grab ist auf dem Ravensburger Hauptfriedhof.

Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.

Zurück ans Telefon. Was fällt Engelberger zu Hepperle ein? Denkpause. Unvergessen sei er. Dann lacht Engelberger und meint, Hepperle habe auch „ghörig gspäßig“ sein können.

Soll vielleicht heißen, außerhalb der Bühne war Meister Hepperle streng und penibel, getreu der Devise von Karl Valentin, „Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“. Also ohne Fleiß kein Reim, ohne nächtliches Grübeln und Hirngrummeln kein Gag und keine zündende Pointe.

Am Telefon posthum das Kompliment: „Ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt.“ Sagt Lehrer Engelberger. Der so Gelobte hatte indes mit Belehrung nichts im Sinn. Zwar eröffnete er jahrzehntelang jeden Auftritt oder jede Lesung mit dem einfachen Halbsatz „Also basset Se amol auf“, verwahrte sich jedoch kryptisch mit dem Hinweis: „Ich will die Leute nicht belehren, sondern sie sollen mir zuhören.“

Das war stark untertrieben. Wenn das Maulartkabarett bis zu 20 Mal in der Winterzeit in der Ravensburger Zehntscheuer gastierte (Hepperle: „mein Wohnzimmer“), dann konnten die Fans viele Textzeilen aus den Sketchen mitsprechen und kringelten sich vor Vergnügen, wenn Hepperle mit verstrubeltem Haar und in einem Gehrock des Ravensburger Startenors Karl Erb den Schimmelreiter übers Träublesgsälz reiten ließ, Touristen die Oberschwäbische Barockstraße erklärte oder den Bodensee- Rap in Leggins zelebrierte.

Manfred Hepperle war von schier unerschöpflicher Produktivität: Bühne und Bücher, Radio und Fernsehen, Sketche, Gedichte und Limericks, viele mit Karikaturen illustriert, die daran erinnerten, dass Hepperle, 1931 in Ravensburg geboren, nach dem Krieg an der Stuttgarter Akademie für Bildende Künste studiert hatte.

Gebildeter und nachdenklicher Mensch

Hepperle und das Moritheater, „Abele und Butz“, die Radio- Familie Eisele mit Ulrike Weißenrieder und Auftritte im Stuttgarter Renitenztheater mit dem Konstanzer Helmut Faßnacht, alias Karle Dipfele. Hepperle war jedoch nicht nur ein Künstler von Format, sondern auch Familienmensch für seine Ehefrau Gertrud und die vier Kinder. Und wer zu seinem Freundeskreis zählte, lernte ihn in bei Kunstausstellungen, Wanderungen oder auf der Haltnau in Meersburg als ebenso gebildeten wie nachdenklichen Menschen kennen und schätzen.

Ach ja, und dann erinnert Wolfgang Engelberger am Telefon noch an Hepperles Arbeit in der eigenen Werbeagentur. Für Firmen wie Liebherr, Escher Wyss oder Müllermilch entwarf er ganze Werbelinien, aber auch Werbesprüche für Ravensburger Geschäfte. An einen Fall erinnert sich Engelberger mit besonderem Vergnügen.

Denn für Betten-Durner in der Bachstraße brütete Hepperle folgenden Reim aus: „Im Liebesnest ein flotter Turner, kauft die Matratze stets beim Durner. Wer Betten- Durner hier nicht kennt, der ist vermutlich impotent.“ Die Geschäftsführung soll begeistert gewesen sein. Und als Honorar gab es, wie erbeten, einen nostalgischen Bademantel für einen Sketch.