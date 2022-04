„Dr. Feelgood“ rocken in der Zehntscheuer

Die englische Pubrock-Band „Dr. Feelgood“ ist am Freitag, 22. April, in der Ravensburger Zehntscheuer zu Gast. Ab 20 Uhr spielen Robert Kane (Gesang, Harmonica), Gordon Russell (Gitarre), Phil Mitchell (Bass) und Kevin Morris (Drums) unter anderem Hitsingles wie „Roxette“, „Back in the Night“ oder „Milk and Alcohol“. Karten gibt es für 26 Euro im Vorverkauf bei der Tourist-Info, im Musikhaus Lange, bei der Schwäbischen Zeitung sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region.