Dr. Eckart v. Hirschhausen bittet mit neuem Programm zur Sprechstunde

Der vom Fernsehen bekannte Moderator, Kabarettist und Mediziner Dr. Eckart v. Hirschhausen gibt ein Gastspiel in der Ravensburger Oberschwabenhalle. Nach Glück, Liebe und Wundern widmet sich der Doktor der Nation dem größten Thema unserer Zeit: der Zeit. Zeit für den Auftritt ist es am Mittwoch, 1. Juni, um 20 Uhr. Dann geht Eckart v. Hirschhausen der Frage nach: „Was macht die Zeit mit uns, was machen wir mit unserer Zeit?“. Warum tickt die berühmte biologische Uhr, und wie zieht man sie wieder auf?

Hirschhausen trennt wissenschaftlich fundiert den Unsinn von dem, was das Leben tatsächlich lebenswert macht. Die Lebenserwartung ist gestiegen, aber auch die Erwartung ans Leben, an die Medizin, an die ewige Jugend. Hirschhausen geht der Frage nach, warum die meisten Menschen mit 60 zufriedener sind, als mit 16. Im Neandertal fanden bei einer Lebenserwartung von 30 Jahren die Pubertät und Midlife-Krise gleichzeitig statt. Und heute? Heute haben wir das Problem zwischen Schülerausweis und Seniorenpass. Auf der Bühne ist Hirschhausen in seinem Element – und eines ist sicher: So jung wie an diesem speziellen Abend wird man ihn nicht mehr sehen.

Tickets bei allen bekannten VVK-Stellen mit Reservix, Eventim und in der OSH sowie telefonisch unter 01806 / 70 07 33 und zum selbst ausdrucken unter www.roth-friends.de.