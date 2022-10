Oberschwabenschau: „Doppelwumms für Ravensburg“ eröffnet am Samstag

Als „Doppelwumms“ für Ravensburg hat Oberbürgermeister Daniel Rapp bei der Pressekonferenz zur Oberschwabenschau 2022 die kommenden Messetage angekündigt. Denn die erste große Messe nach Corona kommt mit einem neuen Konzept daher: Am Samstag, 15. Oktober, startet die Oberschwabenschau, am Mittwoch, 19. Oktober, beginnt die Agraria Oberschwaben.

Apropos Wumms: Zum allerersten Mal kommt ein Bundesminister nach Ravensburg, um die Oberschwabenschau zu eröffnen, betonte der Oberbürgermeister beim Pressetermin am Mittwoch. Am Samstag wird Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in Halle 9 erwartet. Auch das Land wird bei der Eröffnung vertreten sein: Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist traditionell der Schirmherr der Messe – seine Grüße wird Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha überbringen. Seit vielen Jahren lädt die Stadt Ravensburg statt zu einem Neujahrsempfang zu einem Bürgerempfang bei der Messe-Eröffnung ein: eine Lösung, die für Rapp ideal sei, teilt das Messe-Team weiter mit.

Viele gute Neuerungen versprach Stephan Drescher, Geschäftsführer der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG). „Wir haben dieses Jahr erstmals zwei Messen auf dem Gelände. Das bedeutet, dass wir thematisch einiges umsortiert haben – und genau darin steckt eine unglaubliche Chance. Das bietet uns enorm viele Möglichkeiten für beide Veranstaltungen. Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten.“ Ein Beispiel: die neue Gastronomie-Zone im Norden des Messegeländes, Richtung Eissporthalle. Dort entstehen zwei Biergärten mit ganz unterschiedlichem Profil, erklärte Drescher: einer eher wie eine Lounge, der andere eher krachledern, „wie man es lieber mag“. Auch ein italienisches Eiscafé mit Sonnenliegen wird dort gerade aufgebaut.

Neue Bühnen, neue Projekte

Eins draufsetzen, mehr bieten, das soll auch die Fachmesse Agraria Oberschwaben. Das machte Projektleiterin Gabriele Asshoff deutlich. Das Messe-Team hat für die nun dritte Agraria noch mehr Fachliches organisiert. Ganz zentral: das Vortragsprogramm auf der neu geschaffenen Fachbühne in der Oberschwabenhalle. Dort werden von Mittwoch bis Sonntag Experten aus Wissenschaft und Praxis erwartet. Franz Schönberger, Vorstand des Kreisbauernverbands Allgäu-Oberschwaben, machte auf einige der landwirtschaftlichen Themen und Termine aufmerksam – vom Bruderkalb-Projekt bis zur Bauernkundgebung am 23. Oktober.

Ein Bändel für freien Eintritt

Rund 500 Aussteller haben sich für die beiden Messen angemeldet, noch immer kommen weitere hinzu. Neu ist dieses Jahr der „Wiedereinlass-Bändel“: ein Armband, das Messebesucher sich geben lassen können, wenn sie an einem der ersten vier Tage auf die Oberschwabenschau kommen. Denn an dann hat die Agraria Oberschwaben noch nicht geöffnet. Mit dem Bändel kommen Besucher ab Mittwoch, 19. Oktober, noch einmal aufs Messegelände.

Stephan Drescher lenkte beim Presse-Termin auch Blicke auf Details. Darunter ein Experiment: „Erzähl mir deine Geschichte“ heißt das Projekt, für das eine neue kleine Bühne in Halle 5 eingerichtet wurde. Eine Art „Open Stage“, die Auftritte sollen auch live im Internet gestreamt werden. Einige stehen schon fest, weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden noch gesucht. Wer gern auf dieser Bühne auftreten, etwas vorlesen oder erzählen möchte, kann sich spontan per E-Mail beim Messe-Team bewerben (info@r-vg.de).

Premiere für ein bewährtes Team

Drescher betonte auch: „Wir hatten zwei Jahre Pause und viel Zeit zum Überlegen, wie wir die Oberschwabenschau noch besser machen können. Was wir aber nicht gemacht haben: die Messe komplett auf links gedreht.“ Die von Stephan Drescher gegründete RVG veranstaltet die Oberschwabenschau 2022 zum ersten Mal. Die RVG ist entstanden, nachdem die Stadt Ravensburg ihre Veranstaltungsgesellschaft im ersten Corona-Sommer 2020 liquidiert hatte. Der frühere Prokurist und langjährige Messechef Drescher übernahm damals das erfahrene Team und die Markenrechte für die Ravensburger Messen. Er machte am Mittwoch noch einmal deutlich, dass dabei viel Herzblut investiert wird: „Was uns antreibt, derzeit Tag und Nacht: Wir wollen Veranstaltungen organisieren, die für die Ausstellerinnen und Aussteller ein Erfolg sind und die den Besucherinnen und Besuchern als schöner Tag in Erinnerung bleiben.“