Doppeltes Nein zum Kiesabbau

Ein Nein zum Kiesabbau in Grund bei Vogt und ein Nein zum Kiesabbau in Kögel bei Eschach. So lautet das einstimmige Votum des Gemeindeverwaltungsverbands Mittleres Schussental, dem die Städte Ravensburg und Weingarten und die Gemeinden Baienfurt, Berg und Baindt angehören.

Grund und Kögel – beide Gebiete sind im Entwurf des neuen Regionalplanes für die Region Bodensee-Oberschwaben als neue „Vorranggebiete“ für den Kiesabbau eingezeichnet. Die Ablehnung des Kiesabbaus bei Grund begründet der Verband damit, dass nicht nachgewiesen sei, dass durch den Abbau die Wasserquellen im Altdorfer Wald nicht beeinträchtigt würden. Aus diesen beziehen die Gemeinden Baienfurt und Baindt ihr Trinkwasser. Gegen den Standort Kögel bei Eschach spricht aus Sicht des Verbandes, dass die Einwohner durch den Kiesverkehr von und zu den Kiesgruben und der Aufbereitungsanlage Knollengraben stark belastet werden würden.

Mit seinem Votum folgt der Gemeindeverwaltungsverband den Stellungnahmen anderer Gemeinden. Das geplante Abbaugebiet bei Grund ist schon seit Längerem sehr umstritten. Mehrere Gemeinden haben sich bereits dagegen ausgesprochen, so die Gemeinden Vogt, Waldburg, Wolfegg, Schlier, Baienfurt, Baindt und die Stadt Wangen. Im Oktober lehnten dann die Stadt Ravensburg und der Ortschaftsrat Eschach die Erweiterung der Kiesgrube in Kögel bei Gornhofen ab.

Am Dienstag stand das Thema nun auch auf der Tagesordnung des Gemeindeverwaltungsverbandes Mittleres Schussental. Dieser war vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben aufgefordert worden, eine Stellungnahme abzugeben. Mehrere Gegner des Kiesabbaus waren zu der öffentlichen Sitzung ins Ravensburger Rathaus gekommen. Sie machten mit Schildern ihre ablehnende Haltung deutlich. In der Einführung zu dem Tagesordnungspunkt mahnte Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp zur „Sachlichkeit“. Der Geologe Hermann Schad erklärte zunächst in der Sitzung die besondere Geologie des Altdorfer Waldes und die Eigenschaften der dortigen Quellen. Der Experte war vom Wasserzweckverband Baienfurt-Baindt beauftragt worden. Er betonte die hohe Qualität des Wassers, das aus der Quelle Weißenbronnen im Altdorfer Wald geschöpft wird. Gründe dafür seien nicht nur der Wald und die Gesteinsschichten, die das Wasser filtern, sondern auch das Fehlen von Landwirtschaft. Nitrat- oder Pestizidbelastung sei daher kein Thema. „Das Wasser kann von den Baienfurtern und Baindtern ohne Aufbereitung verwendet werden“, so Schad. Ein weiterer Vorteil sei die konstante Ergiebigkeit. „Auch im sehr trockenen Sommer 2018 gab es nur minimale Veränderungen bei der Schüttung“, erklärte der Experte.

Planung ohne Begründung geändert

Die juristische Seite beleuchtete Rechtsanwalt Reinhard Heer, der ebenfalls von Baienfurt und Baindt hinzugezogen worden war. Heer übte Kritik am Regionalplan aus rechtlicher Sicht. „Grund war bisher ein Ausschlussgebiet für den Rohstoffabbau. Jetzt wird die Planung um 180 Grad gedreht und aus einem Ausschlussgebiet wird ein Vorranggebiet“, erklärte Heer. Und das ohne eine überzeugende Begründung. Aus Sicht des Juristen ist der bisherige Entwurf des Regionalplans „fehleranfällig“.

In der anschließenden Diskussion waren die Gegner des Kiesabbaus eindeutig in der Mehrheit. Zunächst sprachen sich die Bürgermeister der Gemeinden Baienfurt, Baindt und Berg für eine Ablehnung des Kiesabbaus an beiden Standorten aus. Baienfurts Bürgermeister Günter A. Binder brachte es am eindringlichsten auf den Punkt: „Wir sind nicht gegen den Kiesabbau. Wir sind für den Erhalt unserer Trinkwasserquelle. Wasser ist kostbarer als Kies und Gold.“ Die engagierteste Wortmeldung kam von der Ravensburger Stadträtin Ottilie Reck-Strehle (Grüne). Sie zeigte sich irritiert, dass sich kommunale Gremien landauf, landab gegen den Kiesabbau aussprechen, der Regionalverband das Votum der Gremien jedoch ignorieren würde: „Das ärgert mich.“

CDU-Fraktionen äußern sich eher positiv zum Abbau

Eher für den Kiesabbau und nicht entschieden dagegen sprachen sich nur Gemeinderäte der CDU-Fraktionen der Städte Ravensburg und Weingarten aus. Der Weingartener Stadtrat Markus Brunnbauer (CDU) betonte, dass nur acht bis zehn Prozent des oberschwäbischen Kieses ins Ausland exportiert werden würden, die Quote also vergleichsweise klein sei. „Das heißt, 90 Prozent bleibt in der Region.“ Zudem sei bisher nicht bekannt, dass ein Wasserschutzgebiet durch Kiesabbau Schaden genommen habe. Der Ravensburger Stadtrat Rudolf Hämmerle (CDU) ärgerte sich darüber, dass „der Altdorfer Wald Schule macht“ und „Trittbrettfahrer“ den Abbau an eigentlich unproblematischen Standorten verhindern würden.

Bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen stimmten die Verbandsvertreter überwiegend für die ablehnende Stellungnahme. Dass die Abstimmung dennoch als „einstimmig“ gewertet wurde, liegt an einer Besonderheit des Gemeindeverbandes. Die Stimmen werden nicht pro Vertreter gezählt, sondern nach den Kommunen, die sie vertreten. Da die Ravensburger und Weingartener Vertreter überwiegend mit „Ja“ stimmten, wurden die Stimmen Ravensburgs und Weingartens insgesamt als „Ja“ gewertet und das Ergebnis als einstimmig.