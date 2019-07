Doppeltes Glück: Diese Familie räumte beim Adlerschießen richtig ab

Seit zwölf Jahren lebt Familie Krug in Schmalegg. Von Anfang an waren die aus Leutkirch und Kißlegg stammenden Eheleute Alfred und Rosi Krug mit ihren drei Kindern Victoria, Olivia und Antonio begeisterte Rutenfest-Gänger. Doch so intensiv wie 2019 haben sie das Ravensburger Fest der Feste nie zuvor mitgefeiert.

Das lag daran, dass am Dienstag zuerst der Sohn beim Adlerschießen das Zepter heruntergeschossen hat und eine Stunde später Tochter Victoria als Krönung ihres Abiturs am Welfengymnasium Schützenkönigin geworden ist. Auch ihre jüngere Schwester Olivia war als Trommlerbraut intensiv ins Rutenfest eingebunden.

Das hat uns nochmals einen mächtigen Adrenalinstoß versetzt Rosi Krug

„Nach vier Tagen Rutenfest war ich eigentlich schon ziemlich groggy. Aber das hat uns nochmals einen mächtigen Adrenalinstoß versetzt“, erzählt Rosi Krug lachend. Dabei hat sie den goldenen Schuss ihrer Ältesten gar nicht direkt mitbekommen: „Ich war mit Antonio und den Jungs vom Troko und den Landsknechten gerade im Bärengarten, als mir jemand zurief, Victoria sei Schützenkönigin geworden. Das wollte ich zuerst gar nicht glauben.“ Alfred Krug hatte gerade die Preise im Auto verstaut, die der Sohn mit seiner Zielgenauigkeit gewonnen hatte, als bei den Mädchen die Riege 56 aufgerufen wurde.

Also rannte er schnell zum blauen Platz, um gerade noch rechtzeitig mit dem Handy zu filmen, wie Victoria mit ihrer Armbrust anlegte. Dass sie das Stadtsiegel herunterschoss, war ihm im ersten Moment noch gar nicht klar. Erst als sie auf den Platz rannte und mit der Trophäe in der Hand zum Schießstand zurücklief, begriff Alfred Krug, was geschehen war. Im Filmen beugte er sich nach vorn. Das Video zeigt statt der Tochter, wie sie von ihren Freundinnen auf die Schultern gehoben wird, nur Alfreds Füße.

„Das war Freude pur. An die Konsequenzen dieses Doppelereignisses haben wir in diesem Moment keinen Gedanken verschwendet“, sagen die Krugs. Doch schnell war klar, dass sie in kürzester Zeit ein großes Fest aus dem Boden stampfen mussten. Das Troko hatte für Freitagnachmittag noch einen Termin zum Antrommeln reserviert. „Wir hätten auch mit dem Schützenkönig der Jungs im Waldhornsaal mitfeiern können. Aber unsere Kinder wollten auch ihre Klassenkameraden und Freunde dabei haben. Und auf unserem Anwesen ist dafür auch genügend Platz“, sagt Rosi Krug. Die Familie hat beim Schmalegger Ortsteil Wolfberg einen nicht mehr bewirtschafteten Bauernhof mit ausgedehnten Streuobstwiesen gekauft und im Lauf der Jahre aufwendig saniert. Ein idealer Platz für ein rauschendes Sommerfest im Freien.

Freunde und Familie helfen mit

Aber so ein Vorhaben lässt sich nur mit Hilfe zahlreicher Freund und Bekannten stemmen. Gut, dass die Familie in der Ortschaft bestens integriert und vielseitig vernetzt ist. Die Kinder verschickten über die sozialen Medien Einladungskarten. Freunde stellten zwei große Partyzelte, Stehtische und Biertischgarnituren zur Verfügung. Ein anderer Freund lieh seinen nagelneuen Gasgrill aus und betätigte sich als Grillmeister. Rosis Vater spendierte das Fleisch für rund 200 Gäste, von denen viele mit Salaten angerückt kamen. Kühlschränke für die Getränke wurden organisiert. Die Jugendlichen sorgten dafür, dass sie laufend neu bestückt wurden. Und Alfred hatte ein paar Eimer mit Eiswürfeln vorbereitet, so dass niemand seinen Sekt lauwarm schlürfen musste.

Als sich am späteren Abend die meisten Gäste, unter ihnen auch das Ehepaar Rapp, verabschiedeten, war bereits das meiste wieder abgebaut und verstaut. So richtig verinnerlicht hatten die Krugs noch immer nicht, was ihnen in dieser Woche widerfahren war. „Nein, das war keine Belastung für uns. Wir sind einfach nur glücklich, dass wir das alles erleben durften“, beteuern Alfred und Rosi Krug, als ein wenig Zeit bleibt zum Verschnaufen.

Als ich an die Reihe kam, dachte ich aber, ich will es meinem Bruder zeigen, dass ich nicht die schlechtere Schützin bin als er Victoria Krug

Sie habe schon bewusst auf das Stadtsiegel gezielt, sei aber nicht verkrampft gewesen, verrät Victoria: „Als ich an die Reihe kam, dachte ich aber, ich will es meinem Bruder zeigen, dass ich nicht die schlechtere Schützin bin als er.“ Vielleicht haben Victoria und Antonio Krug auch ein gewisses Schützengen geerbt. Der Opa und zwei Onkel sind aktive Jäger und mindestens so stolz auf die Schießerfolge der Jungen wie die Eltern.

So schnell wird es wohl nicht mehr vorkommen, dass bei den Adlerschießen der Gymnasien Stadtsiegel und Zepter in eine Familie fallen. Die Freude darüber wird bleiben, auch wenn längst wieder der Alltag eingekehrt ist. Einen Wunsch für die Zukunft haben die Krugs allerdings: „Es wäre schön, wenn die beiden Schießwettbewerbe der Jungs und der Mädchen als gleichwertig wahrgenommen würden.“