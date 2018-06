Doppelsieg für Gathof und Warthmann

Bei der Illmensee-Bike-Challenge sind fünf Sportler des KJC Ravensburg und des FEO-Jedermann-Teams des KJC Ravensburg am Start gewesen. Im Hauptrennen über 43 Kilometer siegte Centurion-Vaude-Fahrer Daniel Gathof zeitgleich mit Alexander Warthmann vom KJC.

Gathof attackierte schon zu Beginn, wurde wieder eingeholt und setzte sich dann mit Warthmann ab. Sie vergrößerten den Vorsprung, verzichteten als Vereinskollegen auf einen Sprint und belegten gemeinsam Rang eins. Stephan Weigand vom KJC wurde Sechster, Wilfried Reichle Dritter bei den Masters. Die Damenwertung gewann Christiane Warthmann.

Ein paar KJC-Nachwuchsfahrer nahmen beim Allgäu-Kids-Cup in Wildpoldsried und Heimenkirch teil. Tim Bredel, Luca Herbst, Mika Bacher, Simon Zinreich, Sinan Özdemir sowie Amelie Lantoine und Mia Zinreich absolvierten teils schwierige Strecken. Stephan Weigand holte sich zudem noch beim Bergrennen in Reutte in Tirol auf dem 600-Höhenmeter-Anstieg einen dritten Platz in seiner Altersklasse.