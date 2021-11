Doppelschlag in eigener Überzahl sorgt für Niederlage des EV Ravensburg

Wieder ist es ein Doppelschlag des Gegners gewesen, der den EV Ravensburg in der Eishockey-Regionalliga auf die Verliererstraße gebracht hat. Dieses Mal war es aber noch bitterer als in Bietigheim. In eigener Überzahl kassierte der EVR gegen den EHC Zweibrücken innerhalb von 42 Sekunden zwei Gegentore. Trotz eines eigentlich guten Spiels der Oberschwaben gegen die Hornets aus der Pfalz stand es daher am Ende 2:6 und die Punkte gingen erneut an den Gegner.

Dabei hatte der Abend vor knapp 200 Zuschauern in der CHG-Arena verheißungsvoll begonnen. Alex Katjuschenko verwertete exakt eine Minute nach dem Anpfiff ein Zuspiel von Martin Wenter zum 1:0. Das Spiel lief ganz anders als zuletzt zu Hause gegen Hügelsheim. Der EVR hatte während der ersten zehn Minuten den Gegner im Griff. Bei zwei Überzahlsituationen zeigte sich aber auch wieder das Manko der Ravensburger. Vor dem Tor fehlt den jungen Spielern einfach die nötige Abgeklärtheit.

EV Ravensburg schenkt erstes Drittel her

In Minute 13 gab es eine dritte Zweibrückener Strafe, die den Ravensburgern zunächst sogar doppelte Überzahl bescherte, aber fatale Folgen hatte. Erik Betzold, von den Dresdner Eislöwen zu den Hornets gekommener früherer Junioren-Nationalspieler, fing die Scheibe ab. Den Konter vollendete Claudi Schreyer zum Ausgleich. 42 Sekunden später kam es noch schlimmer. Schreyer bereitete vor, Betzold vollendete in Unterzahl zum 2:1 für Zweibrücken. Fabian Fellhauer erhöhte mit einer Einzelleistung auf 3:1 (18.)

Einmal mehr hatte der EVR ein erstes Drittel hergeschenkt, ging aber mit ungebrochener Moral ins zweite. Marco Gutekunst belohnte eine starke Phase der Gastgeber mit dem Anschlusstreffer in der 28. Minute. Einmal mehr aber bewiesen die Routiniers in Reihen der Hornets ihre Klasse. Schreyer bediente Dan Radke und der Kanadier stellte den alten Abstand in der 33. Minute wieder her. Hornets-Verteidiger Stephen Brüstle sorgte in der 48. Minute auf erneute Vorarbeit von Schreyer mit dem 5:2 für die Vorentscheidung. Fast schon symptomatisch für dieses Spiel war der letzte Treffer in der 59. Minute. Schreyer, der an fünf Treffern beteiligt war, traf. Betzold und Radke hatten vorbereitet. Diesen drei Spielern können die Ravensburger derzeit kaum etwas entgegensetzen.