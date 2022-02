Doppelpack von Rodrigues reicht den Lady Crax nicht

Während die U17-Eishockeyspieler des EV Ravensburg in der Bayernliga einen Punkt liegen gelassen haben, sind die Spielerinnen des EVR trotz guter Leistung gänzlich ohne Punkt geblieben. Für die U17 bleibt jetzt nur die Hoffnung auf Patzer des Tabellenführers.

U17-Bayernliga: EHC Klostersee – EV Ravensburg 3:4 n.P. (2:1, 1:0, 0:2, 0:1). – Drei Punkte musste der EV Ravensburg beim starken Tabellendritten Klostersee eigentlich holen, um seine Chancen im Fernduell mit Spitzenreiter Bayreuth intakt zu halten. Nur zwei sind es geworden. Nun müssen die Ravensburger Eishockeyspieler hoffen, dass Bayreuth doch noch strauchelt, bevor es zur abschließenden Begegnung am 5. März in Ravensburg kommt. Bayreuth muss ebenfalls noch gegen Klostersee antreten. Im Spiel des EVR in Grafing sah es zunächst nach einem 1:1 zur ersten Drittelpause aus, ehe Klostersee Sekunden vor der Pausensirene einen Abspielfehler zum 2:1 nutzte. Beim Stand von 3:1 nach dem zweiten Drittel schienen die Oberschwaben schon auf der Verliererstraße zu sein. Sie kämpften sich aber im Schlussabschnitt zum 3:3 zurück. Im Penaltyschießen verwandelte Daniel Kern zum Zusatzpunkt für Ravensburg.

U13-Bayernliga: EC Peiting – EV Ravensburg 3:6. – Die Ravensburger U13 hat in der Endrundengruppe beim Tabellenzweiten Peiting gewonnen und nach Punkten zu ihm aufgeschlossen. Die Führung der Gastgeber aus dem ersten Drittel glich der EVR im zweiten Abschnitt aus. Im Schlussdrittel egalisierte der EVR eine erneute Peitinger Führung sofort wieder und ging dreieinhalb Minuten vor dem Ende vorentscheidend mit 5:3 in Führung. Sieben Sekunden vor dem Schlusspfiff machte Ravensburg mit dem 6:3 alles klar. Tore EVR: Maxim Kinast (3), Noel Nainmiller (2), Niklas Ort. Strafen: Peiting 16 Minuten, Ravensburg 12 Minuten.

Frauen-Landesliga: EV Ravensburg – VfE Ulm/Neu-Ulm 5:8 (1:2, 3:3, 1:3). – Die EVR Lady Crax waren nahe dran am ersten Punktgewinn, hatten am Ende aber wieder das Nachsehen. Ulm schoss in der 13. Minute innerhalb von zehn Sekunden zwei Tore. Paula Rodrigues sorgte in der 16. Minute für den Anschlusstreffer. Im zweiten Drittel, das 3:3 endete, wogte das Spiel hin und her. Tiana Rheder und erneut Paula Rodrigues erzielten die EVR-Treffer. Vorentscheidend war das Ulmer 6:4 in der 46. Minute. Rheder brachte Ravensburg noch einmal heran. Doch nur 19 Sekunden nach ihrem Anschlusstreffer fiel in der 51. Minute das 5:7. In der 55. Minute sorgte Ulm für den Endstand in einem lange Zeit spannenden Spiel.