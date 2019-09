Doppel-Vergewaltigung in einem Hauseingang - Polizei sucht mutmaßliche Täter

Eine 22-Jährige hat bei der Polizei ausgesagt, sie sei von zwei Männern in einem Hauseingang in der Ravensburger Eisenbahnstraße vergewaltigt worden. Der sexuelle Übergriff sei demnach in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr morgens erfolgt.

Die junge Frau war zunächst mit einer Freundin und zwei weiteren, ihr unbekannten jungen Frauen zu Fuß auf dem Weg vom Marienplatz in Richtung Bahnhof. Die erheblich alkoholisierte Geschädigte blieb im Bereich der Pfarrkirche St. Jodok kurzzeitig alleine zurück, da sie austreten musste. Die Begleiterinnen gingen ohne sie weiter.

Als die Freundin zurückkehrt, flüchten die Männer

Als die 22-Jährige ihren Weg in Richtung Bahnhof fortsetzte, sei sie ihren Angaben zufolge in der Eisenbahnstraße auf einen Mann getroffen, der sie dort unter Ausnutzung ihrer alkoholischen Beeinflussung in einen Hauseingang gezogen und vergewaltigt habe. An dem Sexualdelikt habe sich nach Angaben des Opfers ein zweiter, hinzugekommener Tatverdächtiger beteiligt. Die beiden Täter hätten von der Frau abgelassen und seien geflüchtet, als deren Freundin zurückkehrte sei und nach ihr suchte.

Nachdem sich die 22-Jährige am Sonntagnachmittag in ärztliche Behandlung begab, verständigte die behandelnde Gynäkologin die Kriminalpolizei.

Täterbeschreibung

Das Opfer beschrieb den ersten Tatverdächtigen als Mitte 20, etwa 170 Zentimeter groß, dunkelhäutig mit auffällig blondierten Rastalocken mit einer Länge von etwa acht bis zehn Zentimetern auf dem Oberkopf. An den Seiten habe dieser Tatverdächtige sein schwarzes Haar kurzgeschoren getragen.

Der zweite Tatverdächtige soll ebenfalls Mitte 20 sein, etwa 185 Zentimeter groß, schwarzhäutig und schwarzhaarig. Er trug eine Jeans und ein weißes Hemd.

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Tathergang oder zu den beschriebenen Tatverdächtigen machen können, sich dort unter Telefon 0751 / 8034444 zu melden.

Der Aufruf richtet sich insbesondere auch an die beiden unbekannten jungen Frauen, die das Opfer und deren Freundin beim Marienplatz kennenlernten, so die Polizei.