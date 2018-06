Doppel-Gold für Geschwister

Anna-Alice Kesenheimer und ihre Schwester Nina Kesenheimer aus Möllenbronn bei Ravensburg haben bei der deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft der Islandpferde jeweils Gold gewonnen. Nina Kesenheimer gewann die Geländeprüfungen der Jugendlichen, ihre ältere Schwester wurde Erste im Speedpass.

Dieses Jahr fand die Meisterschaft im Saarland statt. Auf der Anlage des Grenzlandhofes fanden die mehr als 300 Starter gute Voraussetzungen vor, um sich in den Disziplinen wie Fünfgangprüfung, Viergangprüfungen sowie Pass- und Töltdisziplinen zu messen. Anders als Großpferderassen haben Islandpferde nicht nur Schritt, Trab und Galopp als Gangart, sondern auch den Tölt und den Pass. Aber auch in Springen, Geländeprüfungen oder Dressur gibt es Wettbewerbe.

Vom Islandpferdesport-Förderverein Ravensburg starteten die Geschwister Kesenheimer. Sie durften jubeln, denn beide schafften es ganz hoch aufs Treppchen und brachten einen Meistertitel mit nach Hause. Anna-Alice Kesenheimer ist bereits in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich unterwegs gewesen, nun zog auch ihre jüngere Schwester Nina nach.

Großer Vorsprung

Nina Kesenheimer holte in der Disziplin Geländeprüfung der Jugendlichen mit großem Zeitabstand zur Zweitplatzierten den Titel. In dieser Prüfung müssen auf einer Geländestrecke bis zu 20 Sprünge absolviert werden und es wird auf Zeit geritten. Kesenheimer absolvierte die Sprünge fehlerfrei und fand die optimale Linie für sich und ihr Pferd, um wertvolle Sekunden zu gewinnen. Auch in der Viergangprüfung und Töltprüfung kam die Ravensburgerin mit dem Hengst Svadilfari fran Knutthyttan unter die ersten zehn. In der Dressur holte Nina Kesenheimer noch eine Bronzemedaille.

Anna-Alice Kesenheimer, die vergangenes Jahr mit ihrem Hengst Vidalin fra Hamraholi bei der Weltmeisterschaft in Holland Fünfte und Sechste wurde, holte sich im Saarland den deutschen Meistertitel im Speedpass. Im Passrennen und in der Passprüfung erreichte sie jeweils Platz zwei und bekam die Silbermedaille. Auch mit ihrer Nachwuchsstute Alrun fra Hamrahholi erzielte Anna-Alice Kesenheimer bei ihrem ersten Start bei der deutschen Meisterschaft ein gutes Ergebnis mit Platz fünf im Fünfgang, Rang vier in der Passprüfung und Rang sieben im Speedpass.

Beide Schwestern trainieren auf dem elterlichen Hof in Möllenbronn, der von ihrer Mutter Elke Kesenheimer betrieben wird. Sie sind beide Mitglied im Landeskader, Anna Kesenheimer wurde vergangenes Jahr in den Bundeskader junger Reiter aufgenommen. „Die Pferde waren perfekt vorbereitet und es ist schön, dass sich das tägliche Training ausgezahlt hat“, heißt es in einer Mitteilung von Elke Kesenheimer. „Die Konkurrenz war groß.“ Teilnehmen durfte im Saarland nur, wer vorab bei Qualifikationsturnieren die nötige Punktzahl für den Aufstieg in die höheren Leistungsklassen erreicht hat. Nur die besten jugendlichen Reiter aus Deutschland kamen so zur Meisterschaft auf den Grenzlandhof.

Auch der Spaß kommt bei einer deutschen Jugendmeisterschaft nicht zu kurz. Bei abendlichen Länderwettbewerben, einer kulinarischen Reise durch die Vielfalt der deutschen Küche und einem Live-Konzert des Rappers Eko Fresh war die Stimmung laut Mitteilung gut.