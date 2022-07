„Donauwellenreiter“ kommen in die Ravensburger Zehntscheuer

Die „Donauwellenreiter“ führen am Samstag, 9. Juli, in der Ravensburger Zehntscheuer ihr aktuelles Programm „Delta“ auf. Wie die Veranstalter mitteilen, spiele das Wiener Quartett sehr beeindruckende Arrangements zwischen sinnlicher und intellektuell stimulierender Klangästhetik auf der Grenze von E- und U-Musik. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Zwölf neue Kompositionen lassen einen äußerst kompakten Quartettklang erstrahlen: Intime Streicherdialoge, mächtige Pianosequenzen, ein unverwechselbar feines Klangspiel am Schlagzeug, sowie eine Stimme, die keine Worte benötigt, um zu berühren. Duo-Miniaturen stehen neben groß Exponiertem in voller Besetzung. Leichtigkeit trifft auf Tiefgang, Coolness auf Verspieltheit, heißt es in der Pressemitteilung. Es spielen: Maria Craffonara (Gesang, Geige), Thomas Castañeda (Piano) Lukas Lauermann (Cello) und Jörg Mikula (Drums).