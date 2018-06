Dominik Franke zieht ins EM-Halbfinale ein

Mit Dominik Franke (25) schaffte erstmals ein Schwimmer vom 1. SC Ravensburg die Qualifikation für eine Europameisterschaft. Im israelischen Netanja erreichte der Amtzeller über seine Paradedisziplin, die 100 Meter Lagen, das Halbfinale. Außerdem wurde er von Bundestrainer Henning Lambertz für den Vorlauf in der 4x50-Meter-Lagenstaffel nominiert, die am Ende knapp an Bronze vorbeischrammte.

„Mein Fazit fällt sehr positiv aus, sowohl von der Stimmung als auch vom Sportlichen her“, sagt Dominik Franke. Der 25-Jährige ging in Netanja zunächst über drei Einzeldisziplinen an den Start, die 50 Meter Brust, die 50 Meter Freistil und über seine Lieblingsdisziplin, die 100 Meter Lagen. Franke musste sich vor seinem ersten Rennen am Mittwoch über 50 Meter Brust zunächst an das Prozedere bei einer EM gewöhnen: 20 Minuten vorher am Start sein, Materialkontrolle, Ausweisen mit der Akkreditierung und so weiter. Franke erwischte die Wende im ersten Rennen schlecht, kam aber mit 27:59 Sekunden trotzdem bis auf fünf Hundertstelsekunden an seine Bestzeit ran. Das bedeutete Endstation im Vorlauf und am Ende Platz 31.

Nach einem freien Tag mit zweimal Training im Wasser standen am Freitag die 50 Meter Freistil an. Franke versuchte es mit einer neuen Badehose mit mehr Kompression: „Der Plan ging voll auf“, sagt er, Franke blieb in 21:91 erstmals unter 22 Sekunden und gewann seinen Vorlauf. Von 70 Startern wurde er 19. und damit erster Reserveschwimmer fürs Halbfinale, das er trotzdem hauchdünn verpasste. Durch die schnelle Zeit im Freistil-Vorlauf ergatterte Franke aber den begehrten Platz in der 4 x 50-Meter-Lagenstaffel.

Auf seiner Paradediszilplin, den 100 Metern Lagen, klappte es dann endlich mit dem Halbfinale. Das hatte auch Bundestrainer Henning Lambertz vorher als Ziel für die EM ausgegeben. Schließlich hatte der 25-Jährige über diese Strecke Ende November in Wuppertal den Deutschen Meistertitel mit persönlicher Bestleistung (53:52 im Vorlauf) geholt. Im Vorlauf bei der EM wurde es dann eine 53:76, mit Platz 14 hatte Franke das Halbfinale erreicht. „Die Anspannung war groß“, sagt er, „aber ich konnte meinen Plan noch ganz gut umsetzen.“ Beim Finale am Abend hat er sich dann aber verpokert. Franke wollte es langsamer angehen lassen, „ich habe das Rennen dann leider etwas verschlafen“, sagt er, „ich konnte das am Ende nicht mehr aufholen“. In 53:95 Sekunden wurde er 16. und verpasste das Finale. Etwas ärgert sich Franke über die falsche Taktik, schließlich war zwischen Platz sechs und Platz 16 nur eine halbe Sekunde: „Das wäre drin gewesen.“

Zum Ärgern hatte Franke aber keine Zeit, schließlich stand am Sonntagvormittag schon der Vorlauf der 4x50-Meter-Lagenstaffel an. Nach Jan-Philipp Glania (Rücken), Marco Koch (Brust), Marius Kusch (Schmetterling) schwamm Franke die Kraulstrecke und brachte am Ende die fünftbeste Vorlaufzeit unter Dach und Fach. „Da bin ich noch mal richtig explodiert“, freut sich Franke, „mit einem fliegenden Wechsel eine 21:20 war für mich richtig schnell“, sagt er. Fürs Finale setzte der Bundestrainer aber auf Philipp Wolf als Schlussschwimmer, der mit einer schnellen 100-Meter-Freistil-Zeit das EM-Finale erreicht hatte, und Franke war zum Zuschauen verdammt. Am Ende war Wolf dann doch etwas langsamer als Franke, und die Staffel verpasste als Vierte um knapp zwei Zehntel die Medaille ganz knapp. Als Vorlaufschwimmer zählt Franke genauso zum Team, bekommt eine Urkunde und kann jetzt Platz vier bei der EM vorweisen. „Die Jungs haben das super gemacht, es war eben ganz knapp“, sagt er heute. „Ich hatte gar nicht mit einer Nominierung für die Staffel gerechnet, das Finale wäre natürlich das i-Tüpfelchen gewesen, aber so eine Entscheidung muss man akzeptieren.“

Nächstes Ziel Langbahn-DM

„Die EM hat Lust auf mehr gemacht“, sagt Franke, der im nächsten Jahr den Fokus auf die Deutsche Meisterschaft über die Langbahn im Mai legen will. Über die 50 Meter Freistil peilt er dann eine Medaille an. Auch die Qualifikation für die Langbahn-Europameisterschaft in London ist ein Thema. Die Quali für Olympia in Rio ist für den 25-Jährigen aber wohl nicht in Reichweite. „Das ist schwierig bis unmöglich“, sagt er. Seine Top-Disziplin 100 Meter Lagen ist nicht olympisch, „für die 200 Meter Lagen fehlen mir die Zeit und der Umfang.“ Ende nächsten Jahres will Franke dann die Qualifikation für die Kurzbahn-Weltmeisterschaft schaffen.