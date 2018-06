Dominik Franke ist deutscher Vizemeister

Bei der Deutschen Kurzbahnmeisterschaft im Schwimmen haben die Schwimmer des 1. SC Ravensburg alle Erwartungen übertroffen. Dominik Franke (Jahrgang 1990) krönte seine überragende Kurzbahnsaison in Wuppertal mit dem deutschen Vizemeistertitel über 100 Meter Lagen.

Mit dieser herausragenden Leistung erzielte Franke nicht nur den größten persönlichen Triumph seiner Laufbahn, sondern zugleich auch den größten sportlichen Erfolg in der Vereinsgeschichte des 1.SC Ravensburg. Mit einem 8. Platz in der 4x50-Meter-Freistilstaffel erzielte die Ravensburger Mannschaft zudem die erste Finalteilnahme bei einer deutschen Meisterschaft überhaupt und damit das beste Resultat eines Ravensburger Quartetts in der 50-jährigen Vereinshistorie.

Die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften stellen für die Schwimmer traditionell den Höhepunkt und zugleich den Abschluss einer langen Wettkampfsaison dar. Da es für die deutschen Spitzenschwimmer in diesem Jahr außerdem noch um die Qualifikation für die Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Doha (Katar) ging, war die Veranstaltung mit Stars wie Paul Biedermann (Halle) sowie Steffen und Markus Deibler (Hamburg) entsprechend hochkarätig besetzt.

Über 4x50 Meter Freistil konnte die Staffelbesetzung mit Manuel Heimpel (1996), Dominik Franke, Andre Franke (1987) und Julian Spieler (1990) den bestehenden Vereinsrekord in 1:31,84 Minuten um über zwei Sekunden unterbieten. Diese Leistungsexplosion aller vier Schwimmer resultierte am Ende in einem nie für möglich gehaltenen 7. Platz aller deutschen Teams und damit der verdienten Teilnahme am abendlichen Endlauf.

Franke war über 50-Meter-Schmetterling und 50-Meter-Rücken gemeldet. In 25,22 Sekunden über 50-Meter-Rücken und 24,22 Sekunden über 50-Meter-Schmetterling stellte er direkt zu Beginn der Meisterschaft zwei neue persönliche Bestzeiten auf und konnte sich für die Finalläufe qualifizieren. Auch seine Vereinskameraden Manuel Heimpel und Julian Spieler waren über 50-Meter-Schmetterling im Einsatz. Heimpel steigerte in einem äußerst spannenden Lauf seine persönliche Bestleistung auf 24,75 Sekunden und qualifizierte sich mit dieser Zeit für das B-Finale.

Spieler erzielte in einem starken Rennen ebenfalls eine persönliche Bestzeit von 25,30 Sekunden und unterbot mit dieser Zeit zudem erstmals die 26-Sekunden-Marke. In den Finals startete Franke über 50-Meter-Schmetterling im A-Finale, wo er in 23,94 Sekunden erstmals unter 24 Sekunden blieb und in neuer Vereinsrekordzeit einen starken 5. Rang belegte. Manuel Heimpel konnte über 50 Meter Schmetterling im B-Finale ebenfalls noch einmal eine Schippe drauflegen und erschwamm sich in neuer persönlicher Bestzeit von 24,61 Sekunden den 16. Platz.

Die Vereinsstaffel konnte ihre starke Vorlaufleistung in 1:31,87 Sekunden noch einmal bestätigen und belegte unter allen deutschen Mannschaften einen erstklassigen 8. Platz. Auch über 4x50 Meter Lagen am zweiten Wettkampftag konnte man die Früchte der anstrengenden Arbeit in den vergangenen Monaten verdientermaßen einfahren. Wiederum konnten sich die vier Schwimmer um über drei Sekunden steigern und pulverisierten ihre, erst vor zwei Wochen bei den Landesmeisterschaften erzielte, Bestzeit in 1:41,01 Minuten geradezu. Der erneute Einzug ins Finale blieb den vier Ravensburgern zwar verwehrt, jedoch wurde mit dem 11. Platz erneut ein sehr gutes Ergebnis erzielt.

Für die Einzelstarter standen die 100-Meter-Lagen und die 50-Meter-Brust an. Dominik Franke, der sich auf seiner Hauptstrecke bereits im Vorfeld berechtigte Hoffnungen auf eine gute Platzierung gemacht hatte, zeigte sich zum Jahreshöhepunkt in bestechender Topform. Julian Spieler war über die 100-Meter-Lagen in Wuppertal ebenfalls am Start. Mit einem neuen persönlichen Hausrekord von 58,64 Sekunden blieb Spieler das erste Mal unter 59 Sekunden und belegte am Ende einen 31. Rang. Über 50-Meter-Brust war Franke dann gemeinsam mit seinem Bruder Andre am Start.

Während sich Dominik mit einer abermaligen Spitzenleistung in 27,95 Sekunden als 5. für das A-Finale qualifizierte, blieb Andre Franke in 29,89 Sekunden das erste Mal überhaupt unter 30 Sekunden auf dieser Strecke.

Im Finalabschnitt sollte dann die große Stunde von Dominik Franke schlagen. In einer sensationellen Zeit von 53,80 Sekunden schlug er in einem packenden Rennen als Zweiter an. Schneller als der Ravensburger war an diesem Tag nur Markus Deibler (Hamburg), der als Deutscher Meister nur ganz knapp an seinem eigenen deutschen Rekord vorbeischrammte. Am Donnerstag, 27. November, veranstaltet der 1. SC Ravensburg um 21 Uhr anlässlich der Erfolge in Wuppertal einen kleinen Empfang im Foyer des Ravensburger Hallenbads, zu dem Vereinsmitglieder und Außenstehende eingeladen sind.