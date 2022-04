Dominante Eschacher setzen sich an die Spitze

Der TSV Eschach hat sich mit einem 3:0-Sieg beim SV Heinstetten an die Tabellenspitze der Abstiegsrunde in der Fußball-Landesliga gesetzt. Eschachs Trainer Philipp Meißner änderte seine Startelf nur auf einer Position: Julian Jehle rückte für Fabian Elshani ins Team. Der Tempo-Dribbler kämpft mit muskulären Problemen.

Meißner hatte den Gegner bei dessen 1:2-Niederlage in Kehlen in der Woche zuvor beobachtet und eigentlich mit derselben taktischen Ausrichtung gerechnet: „Wir waren auf eine Dreier- oder besser Fünferkette eingestellt.“ Dass Heinstetten gegen Eschach mit Viererkette auflief, brachte aber keine Unordnung: „Die Mannschaft hat sich schnell darauf eingestellt.“ Mit Erfolg: Der TSV war wie gegen Mietingen gleich zu Beginn dominant. Die Eschacher hatten mehrere Chancen, die Führung zu erzielen – bei einem Pfostentreffer waren sie ganz nah dran. Das 1:0 war eine logische Konsequenz. Ein kurz ausgeführter Eckball, die Flanke in den Strafraum, Sebastian Sprenger steigt zum Kopfball hoch – in der 13. Minute waren die Gäste auf der Siegerstraße.

Standards – das ist eigentlich die Stärke des SV Heinstetten: „Sie haben viele Varianten und sind dadurch immer gefährlich“, sagte Meißner, dessen Team aber am Drücker blieb. Das zahlte sich aus: In der 31. Minute ging Max Bröhm nach einem feinen Zuspiel in die Tiefe und legte quer, Kapitän Julian Frommherz traf zum 2:0. Der Trainer konnte sich an einem disziplinierten und konstanten Auftritt seiner Mannschaft freuen. Julian Jehle veredelte diesen Auftritt in der zweiten Halbzeit nach einem Konter mit dem 3:0. Mit der zweiten Niederlage in Folge ist der Weg für den SV Heinstetten in die Bezirksliga vorgezeichnet – der Abstand zum Relegationsplatz beträgt acht Punkte. Die Eschacher können dagegen einen optimalen Start in die Abstiegsrunde feiern. „Wir haben auch das zweite Spiel zu null gewonnen“, freute sich Meißner. „Wir hatten das Spiel in Heinstetten von Beginn an sehr gut im Griff.“