Dolmetscher für Gebärdensprache fehlen

Auf die besondere Situation hörbehinderter und gehörloser Menschen hat der kommunale Behindertenbeauftragte des Landkreises Ravensburg, Torsten Hopperdietzel, im Sozialausschuss des Ravensburger aufmerksam gemacht. Betroffen sind demnach rund 700 Personen. Sie sind auf Gebärdensprachdolmetscher angewiesen. In Deutschland ist spätestens seit 2002 mit Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) der Anspruch gehörloser Menschen auf Gebärdensprachdolmetscher (insbesondere bei Behörden, Polizei und Gericht, aber auch am Arbeitsplatz) gesetzlich geregelt. Für Baden-Württemberg gilt das Landes-Behindertengleichstellungsgesetz. Um den Weg für ein inklusives Baden-Württemberg zu ebnen, gilt es offenbar aber noch viele Steine aus dem Weg zu räumen. Dem Sozialausschuss des Kreistages berichtete Hopperdietzel, dass im Kreisgebiet zur Zeit ein Dolmetscher rund 70 Gehörlose betreut. Dabei komme es immer wieder zwangsläufig zu Engpässen. In Deutschland gebe es nicht genügend Ausbildungsstätten für Gebärdensprachdolmetscher. Nur in Berlin, Hamburg, Zwickau und Magdeburg-Stendal bieten Hochschulen ein Vollzeitstudium an. In Baden-Württemberg gibt es nichts Vergleichbares. Es fehle an der Bereitschaft dazu und am Geld, so Hopperdietzel. Um Engpässe zu beheben, greife man zum Beispiel auf Gebärdensprachdolmetscher aus dem Vorarlberg zurück.