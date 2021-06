Dokumentarfilm handelt vom Ankommen in Deutschland

Die Diakonie Oberschwaben-Allgäu-Bodensee (DWOAB) und das Evangelische Bildungswerk Oberschwaben (EBO) präsentieren am Freitag, 2. Juli, 19.30 Uhr, in einer Online-Veranstaltung den Dokumentarfilm „Wir sind jetzt hier“ von Ronja von Wurmb-Seibel und Niklas Schenk.

In dem im Vorjahr entstandenen 45-Minuten-Film berichten sieben Geflüchtete von ihren Erfahrungen in Deutschland, von ihren Ängsten, aber auch von ihrem Bestreben, hier eine neue Heimat zu finden. Die beiden Autoren des Films werden in einer Gesprächsrunde Fragen zu ihrer Arbeit beantworten.

Für die Teilnahme an dem Filmabend ist eine Anmeldung bis 1. Juli erforderlich auf der Webseite www.ebo-rv.de/Veranstaltungen oder per E-Mail an die Adresse info@ebo-oab.de. Nach der Anmeldung wird der Link zur Veranstaltung online zugeschickt.