Dohrn und Dorn vorne: Doppelsieg für Centurion Vaude

Der Herbstklassiker „Alb Gold Trophy“ ist für viele Mountainbiker der alljährliche Saisonabschluss. Das Rennen auf der Schwäbischen Alb fand wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr mit einer verkürzten Renndistanz über 48 Kilometer und 810 Höhenmeter statt. Somit war klar, dass es ein schnelles Rennen über die Alb geben würde. Stefanie Dohrn und Vinzent Dorn von Centurion Vaude aus Ravensburg und Meckenbeuren sicherten sich jeweils den Sieg.

Wie erwartet entwickelte sich von Beginn an ein taktisches Rennen, das geprägt war von vielen kurzen Attacken. Die Entscheidung in der Lizenzklasse bei den Männern fiel erst am Ende. Vinzent Dorn war von Beginn an in der Führungsgruppe und machte seinen Gegnern durch häufige Attacken das Leben schwer, was sich am Ende auszahlte. Dorn sicherte sich in 1:26,58 Stunden den Tagessieg vor den Routiniers Matthias Alberti (KTM Racing Team) und dem Ex-Centurion-Vaude-Fahrer Markus Kaufmann aus Mecken-beuren (Texpa Simplon). Jochen Käß machte nach einem unglücklichen Start viele Plätze gut und wurde noch Sechster. Käß startet in dieser Woche bei der Weltmeisterschaft im E-Mountainbike. Als amtierender deutscher Meister ist Käß motiviert. „Ich hoffe auf eine Topplatzierung. Das Starterfeld ist mit Topfahrern aus Cross-Country und Marathon besetzt. Es wird spannend.“

Bei den Frauen dominierte bei der „Alb Gold Trophy“ Stefanie Dohrn von Beginn an. Zwei Minuten nach den Männern waren die Fahrerinnen gestartet – bereits nach kurzer Zeit hatte Dohrn zu den ersten Männern aufgeschlossen. In 1:38,07 Stunden sicherte sie sich den Sieg vor Paulina Wörz (RSC Kempten) und Katharina Kurz. „Unser besonderer Dank gilt den Organisatoren der Alb Gold Trophy, die es uns ermöglicht haben, nochmals ein Rennen zu fahren und wir sind sehr stolz auf unsere Sportler, die ihre Leistungsfähigkeit bewiesen haben“, sagte Teammanagerin Gabi Stanger.