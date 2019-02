Doggen-Betonfigur beschädigt

Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 16.30 Uhr in der Parkstraße in Ravensburg eine Betonfigur, die vor dem Haupteingang einen Inneneinrichtungsfirma stand, beschädigt. Die nahezu 300 Kilogramm schwere Figur in Form einer deutschen Dogge wurde im Bereich der Körpermitte durchtrennt. Wie die Polizei mitteilt entstand ein Schaden in höhe von rund 2000 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 zu melden.