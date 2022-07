Dmitrij Kapitelman las in Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rund 70 Zuhörerinnen und Zuhörer waren dabei, als der ukrainisch-deutsche Schriftsteller Dmitrij Kapitelman am 14. Juli im Innenhof des Wirtschaftsmuseums Ravensburg aus seinem Buch „Eine Formalie in Kiew“ las. Journalistin Andrea Reidt moderierte die Veranstaltung mit dem 35-jährigen Autor, der für seinen Roman vergangenen Herbst die Auszeichnung Buchpreis Familienroman der Stiftung Ravensburger Verlag verliehen bekam. Die Eintrittsgelder des Abends gingen an die Hilfsorganisation „Power-Bridge Oberschwaben“, die Spenden für die Ukraine sammelt und Geflüchtete unterstützt. Foto: Felix Kästle