DLIA gastiert in der Zehntscheuer

Die Band DLIA wurde im Jahre 2016 gegründet und gastiert am Samstag, 6. November, um 20 Uhr in der Zehntscheuer. Checo (Raps), Sarah (Gesang), Justin (Keyboard, Gesang), Flo (Gitarre), Stefan (Bass) und Manu (Drums) stehen nach Angaben des Veranstalters für Rapmusik mit positiven Vibes, sozialkritischen Texten und persönlichen Geschichten auf souligen Beats. Die sechs Musiker vereint vor allem Eins: die Liebe zu Rap, Soul und Funk. „HipHop für gutes Feeling“ sei das Motto dieser Band. Karten für das Konzert gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, in Ravensburg bei der Tourist-Info, Musikhaus Lange und Schwäbische Zeitung. Weitere Infos: www.dlia-music.de.