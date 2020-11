Dissident aus Brest setzt auf Solidarität aus dem Schussental

„Wir brauchen die internationale Unterstützung“, sagt Alexander Ivachev. Um Unterstützung bittet er für die belarussische Opposition, die seit der offensichtlich manipulierten Präsidentschaftswahl vom 9. August unbeirrt ihren Protest fortsetzt und sich dabei mutig der von Machthaber Alexander Lukaschenko entsandten Sonderpolizei Omon entgegenstellt. Wie es sich anfühlt, von den wie geharnischte schwarze Ritter wirkenden Polizisten abgeführt und bedroht zu werden, weiß Ivachev. Der 65-jährige Musiker und Architekt ist in der belarussischen Partnerstadt Brest Vorsitzender des dortigen Partnerschafts-Freundeskreises. Nach Verhaftung und anhaltender Bedrohung ist er untergetaucht und über Polen nach Weingarten gekommen, zu seinem Freund Volker Jansen, dem Vorsitzenden des hiesigen Freundeskreises Brest. Mitte November will er zurückreisen. Ausgang ungewiss.

Ausgang des Protestes ist ungewiss

Ebenso ungewiss ist der Ausgang des schon nahezu 100 Tage währenden Konflikts zwischen der brutal wirkenden Staatsmacht um Lukaschenko und der weite Teile der Bevölkerung umfassenden Opposition. Ivachev ist trotz aller Anspannung zuversichtlich. „Je stärker der Druck wurde, umso stärker ist der Protest gewachsen“, sagt er. Auch und gerade in Brest, seit 30 Jahren partnerschaftlich mit den fünf Schussental-Gemeinden Ravensburg, Weingarten, Berg, Baienfurt und Baindt verbunden. Er arbeitet an einer „Chronik der revolutionären Verhältnisse“, illustriert mit eindrucksvollen Fotos und Videos, unterlegt mit Klaviermusik, mit der Ivachev aus seiner Wohnung heraus die in der Brester Fußgängerzone vorbeiziehenden Demonstranten unterstützte. Somit lässt sich miterleben, wie sich lange Demonstrationszüge durch die Brester Innenstadt bewegen und sich einzelne mutige Menschen friedlich den Einsatzkräften im martialischer Kampfmontur entgegenstellen.

Groß wäre ganz sicher die Betroffenheit bei einer Zusammenkunft des Freundeskreises Brest gewesen. Sie war für den 2. November geplant – und war wegen der verschärften Corona-Maßnahmen nicht möglich. Jetzt arbeitet Ivachev an einer Online-Präsentation, trifft sich persönlich mit Menschen, die der Partnerstadt Brest verbunden sind – und er hofft auf verstärkte Solidarität auch von offizieller Seite aus den hiesigen Rathäusern heraus. Die mutigen Menschen in Brest hätten es verdient.

Mehrere Tote in Brest

Wie er berichtet, reißt die Kette der Proteste in Brest nicht ab. Die Kernforderungen lauten: ein Ende der Gewaltaktionen, Aufklärung der Verstöße gegen Menschenrechte, Freilassung der politischen Gefangenen und Neuwahlen. Tausende, im ganzen Land Hunderttausende sind seit August immer wieder auf der Straße, darunter die weißgekleideten Frauen in betont friedlichen Aktionen. Hunderte wurden verhaftet, eingeschüchtert, in überfüllte Zellen gesteckt, geschlagen und bedroht. „Zahlreiche in Haft verprügelte Menschen sind in Krankenhäusern gestorben, mehr als hundert Menschen gelten in ganz Belarus als verschollen“, so Ivachev. Auch in Brest habe es mehrere Tote gegeben, eine Kugel der Einsatzkräfte traf einen Mann in seiner Wohnung in den Hinterkopf. Lehrer und Schuldirektoren, Männer und Frauen, seien entlassen worden, wenn sie nach den Augustwahlen die wirklichen Wahlergebnisse in ihren Wahllokalen bekannt gemacht hätten. In Brest war dies namentlich in der Schule Nr. 10 und im Musik-Kolleg der Fall.

Zuletzt berichteten Brester Medien (www.virtualbrest.ru) beispielsweise über eine Protestaktion der Ärzte Ruslan Brinchuk und Roman Klimovich aus dem Brester Gebiets-Krankenhaus Ende Oktober. Sie stellten sich in weißen Kitteln an eine belebte Kreuzung und entrollten ein Plakat „Wer Ärzte entlässt, verkürzt das Leben“. Es bildete sich eine Solidaritätskette. „Genug Blut“ war auf einem anderen Plakat zu lesen. 15 Minuten später trafen Polizeieinheiten ein. Vier Ärzte wurden verhaftet. Gegenüber dem TV-Sender TUT.BY erklärten sie später, sie seien nach einem „präventiven Gespräch“ wieder freigelassen worden.

„Ich gehe jeden Sonntag mit meinem Volk spazieren.“ Elena Gnauk

Unerschrocken beteiligte sich nach einem weiteren Zeitungsbericht die Rentnerin Elena Gnauk an den Demonstrationen in Brest. Nach dem Sonntagsmarsch vom 4. Oktober wurde sie verhaftet, nach 15 Tagen Haft entlassen, sogleich wieder, zum vierten Mal, vor Gericht gestellt und erneut verhaftet. „Ich gehe jeden Sonntag mit meinem Volk spazieren. Ich verberge es nicht. Ich liebe mein Volk und ich denke, es hat das Recht, auf die Straßen zu gehen und seine Einstellung zu dem auszudrücken, womit es nicht zufrieden ist“, wird sie zitiert. Um eine heftige Auseinandersetzung mit der massiv auftretenden Omon zu verhindern, kniete sie sich 20 Minuten auf der Straße hin und betete. Die Folge: Haft, Hungerstreik und die Verurteilung zu einem Bußgeld von 810 Rubel sowie Bezahlung der Haftkosten von 234 Rubel – bei einer Monatsrente von 240 Rubel. Ihre Familie unterstützt Elena Petrowna und setzt auf eine Solidaritätsaktion, um die Strafe bezahlen zu können.

Alexander Ivachev weiß noch viele ähnliche Geschichten zu erzählen. Er ist, auch wenn seine eigene Zukunft ungewiss ist, zuversichtlich und sagt: „Das ganze Land hat sich erhoben. Die Gesellschaft ist sich einig: Die Diktatur muss weg“.