Diskussion um kostenlose Stromtankstellen in der Marienplatz-Tiefgarage

Die Sanierung von Ravensburgs zentralstem Parkhaus ist weiter im Zeitplan: Die Marienplatztiefgarage kann in Teilen am 6. September wiedereröffnet werden, wie die Technischen Werke Schussental (TWS) mitteilten. Allerdings wird noch diskutiert, ob das Auftanken von E-Autos in der Garage wirklich kostenlos sein soll.

Bei einer Sitzung des städtischen Werksausschusses brachte Thomas Gihring von der FDP die Diskussion auf: „Umsonst, das kann’s ja nicht sein“, sagte er. Maria Weithmann von den Grünen hält kostenloses Auftanken indes politisch für richtig und fordert diese Haltung auch von anderen Kommunalpolitikern ein: „Wir müssen sagen: Wir wollen diese emissionsarmen Fahrzeuge in der Stadt haben.“ Laut TWS hat es praktische Gründe, dass der Strom umsonst ist: Der Abrechnungsvorgang koste mehr, als von den Tankern verlangt werde. An der Garage werden seit 2017 schwere Rost-Schäden an den Zwischendecken repariert.

Beim Mobilitätstag am Sonntag, 31. März, kann die Garage besichtigt werden. Projektleiter André Schute führt jeweils bis zu 20 Interessierte um 14, 15, 16 und 17 Uhr durch die Parkdecks. Anmelden kann man sich im Lauf des Mobilitätstages am TWS-Stand gegenüber vom Rathaus.