Diskobesucher attackiert Security mit Teppichmesser

Mit einem Teppichmesser ist am Freitag gegen 5.30 Uhr ein 40-Jähriger in einer Diskothek in der Schubertstraße von einem 29-Jährigen angegriffen worden. Wie die Polizei berichtet, forderte der Sicherheitsmitarbeiter zuvor den 29-Jährigen auf die Lokalität zu verlassen, weshalb es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, in deren Verlauf der Mann das Teppichmesser zog und damit versuchte den 40-Jährigen zu verletzen. Er konnte jedoch ausweichen und den Angreifer zu Boden bringen und fixieren.