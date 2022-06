Disco-Gast greift Barkeeper an

Die Polizei sucht einen Disco-Besucher, der am Samstagmorgen gegen 3.15 Uhr einen Barkeeper angegriffen hat. Als er von den Sicherheitsmitarbeitern der Diskothek in der Schubertstraße nach draußen gebracht und ein Hausverbot erhalten hatte, beschimpfte er laut Polizeibericht das Sicherheitspersonal und warf mit einer Flasche nach ihnen, die ihr Ziel nur knapp verfehlte.

Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann, konnte er in der Nacht nicht mehr angetroffen werden. Er wird wie folgt beschrieben: circa 1,80 Meter groß, südländisches Aussehen, auffälliger schmalen Bart welcher beidseitig an seinen Backen zu seinem Mund verlaufe, bekleidet mit einer hellblauen Jeansjacke, blaue Hose. Zeugen, die Hinweise auf den Täter machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.