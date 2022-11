Dirty Loops eröffnet Jazz-Festival in Ravensburg

Die schwedische Band Dirty Loops um den Sänger Jonah Nilsson verwandelt Songs von Britney Spears oder Adele in brodelnden Funk-Jazz, heißt es in der Ankündigung. Mit ihrem Konzert am Mittwoch, 9. November, ab 20 Uhr im Konzerthaus Ravensburg eröffnet die Band das „Trans4JAZZ-Festival 2022“, das noch bis Sonntag, 13. November, geht und mit verschiedenen Konzerten aufwartet. „Wir dachten anfangs, dass die Kombination aus Fusion und Pop so unsexy ist, dass uns eh keiner zuhört“, meinte Henrik Linder, der Basser von Dirty Loops. Großer Irrtum: Die Jungs sind schon lange nicht mehr „Schwedens bestgehütetes Geheimnis“, sondern gehen insbesondere viral durch die Decke – kein Wunder, denn ihr Sound ist viel mehr als Fusion und Pop, heißt es in der Ankündigung. Mehr Infos unter: https://dirty-loops.com.