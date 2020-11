„Dipers“ bezieht neue Räumlichkeiten in Ravensburg

Das gemeinnützige landkreiseigene Unternehmen „Dipers“ erarbeitet seit 1998 neue Perspektiven für arbeitssuchende Menschen, damit ihnen eine dauerhafte Eingliederung in Arbeit, Beruf und Gesellschaft gelingt.

Bislang war die Firma „Dipers“ in den Räumlichkeiten des Jobcenters Landkreis Ravensburg in Weingarten zu finden. Ende September sind neue Räumlichkeiten in der Kanalstraße 17 und 21 in Ravensburg bezogen worden, welche aufgrund der Nähe zum Ravensburger Bahnhof mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen seien, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Zusätzlich gebe es ausreichend Parkmöglichkeiten direkt am Firmengebäude. Die Kunden würden in hellen und modern ausgestatteten Büro-, Schulungs- und Werkstatträumen beraten und betreut.

„Unser Tochterunternehmen ,Dipers’ leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass unser Landkreis mit seiner extrem niedrigen Arbeitslosenquote im landesweiten Vergleich immer auf einem Spitzenplatz steht. Die neuen Räumlichkeiten werden die Bedingungen für die Mitarbeitenden der DiPers und die dort unterstützten Bürger weiter verbessern“, so Landrat Harald Sievers.