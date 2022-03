Digitalwerkstatt Ravensburg hat jetzt einen Namen

Auf dem Coswiger Platz in Ravensburg soll eine neue Digitalwerkstatt ihre Tore öffnen. Für dieses Projekt wurden Jugendliche aufgerufen, Namensvorschläge einzureichen. Nach einer Vorauswahl durch die Projektbeteiligten wurde der Namensvorschlag „Ravensburger Zukunftswerkstatt – Spielfeld für digitale Ideen & Visionen“ auserwählt, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.Geplant ist, dass die Digitalwerkstatt 2024 fertiggestellt ist. Dann soll Kindern und Jugendlichen dort Raum zum Experimentieren, Ausprobieren und Lernen geboten werden. So sollen sie Roboter programmieren, Stop Motion Filme erstellen, erste Erfahrungen im Umgang mit Drohnen sammeln oder mit VR-Brillen in digitale Welten eintauchen. Bis zur Eröffnung wird es bereits Angebote geben. Darüber informiert die Stadt Ravensburg fortlaufend unter: https://www.ravensburg.de/rv/bildung-betreuung/schulen/digitalwerkstatt.php