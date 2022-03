Digitalisierungsprojekt an der Grundschule Kuppelnau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Projekt „DigiBAER – dein Sorgenfresser“ ist seit Oktober 2021 an der Grundschule Kuppelnau aktiv. Dabei sind die beiden Digi-Coaches Annalena Krämer und Gregor Schütt an der Schule und unterstützen direkt vor Ort Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, sowie Schülerinnen und Schüler im Aufbau ihrer digitalen Kompetenzen.

Dies erfolgt durch Workshops, Support im Schulalltag und durch den Einsatz der Schultablets im Unterricht. Mit der zweiten Klasse an der Außenstelle St. Christina wurde kürzlich mit Hilfe der Tablets ein Herbarium erstellt. Dabei durften die Kinder in den Wald gehen und eigene Bilder machen, welche sie anschließend im Unterricht einkleben konnten. Zusätzlich wurde den Kindern gezeigt, wie sie in Kindersuchmaschinen weitere Informationen finden können.

Ergänzend dazu wird eine Digital-AG für die 4. Klasse angeboten, die teilnehmende Schülerinnen und Schüler befähigt, die Lehrenden im Unterricht zu unterstützen, sowie ihr eigenes Interesse an Technik und mobilen Endgeräten zu entdecken. Aktuell läuft die Workshopreihe „digital dabei!“ für Erziehungsberechtigte, zu Themen wie gesunder Ernährung, Sicherheit im Netz, Stressmanagement, Mobbing und vielem mehr.

Das CJD ist eines der größten Bildungs- und Sozialunternehmen in Deutschland. Seine rund 10600 Mitarbeitenden fördern und begleiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene an 388 Standorten in Kitas, Schulen, Berufsbildungswerken und Lehrbetrieben, in Kliniken, Reha-Einrichtungen, Wohngruppen und Werkstätten. Der seit der Gründung des Werkes 1947 geprägte Leitgedanke „Keiner darf verloren gehen!“ bedeutet heute für das CJD, dass jeder Mensch das Recht hat, Teil der Gesellschaft zu sein. Das CJD unterstützt Menschen auf diesem Weg. Es befähigt Menschen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und ein selbstständiges Leben zu führen durch bedürfnisorientierte und vernetzte Angebote.