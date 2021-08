Digitalisierungsoffensive „Tourismus Ravensburg 4.0“ geht an den Start

Im Rahmen des 12- Punkteplans der Stadt Ravensburg, plant die Tourist Information die Digitalisierungsoffensive „Tourismus Ravensburg 4.0“. Dahinter stehen Themen wie die Online-Buchbarkeit von Unterkünften, Stadterlebnisse wie Stadtführungen, Turmbesteigungen, der Eintritt in Museen, ein Online-Souvenir-Shop und die stetige Entwicklung der App Ravensburg GO. „Wer in den kommenden Jahren im Tourismus wachsen will, muss die Chancen aus der Digitalisierung nutzen. Mit der Digitalisierungsoffensive ,Tourismus Ravensburg 4.0’ möchten wir uns gemeinsam mit den Leistungsträgern zukunftsfähig aufstellen“, sagt Katja Böhmer, Leiterin der Tourist Information Ravensburg, in einer Pressemitteilung der Stadt.

Zur ersten Informationsveranstaltung der Partner im Bereich touristischer Übernachtungsmöglichkeiten lädt die Tourist Information am Donnerstag, 5. August, um 10 Uhr, Hotelbetreiber, Ferienwohnungenanbieter und Privatvermieter ein. Eine Anmeldung ist unter der E-Mail-Adresse miriam.renner@ravensburg.de bis zum 4. August möglich. Die angemeldeten Betriebe erhalten dann weitere Informationen zur Veranstaltung.