Digitales Christbaumloben: Wir suchen den schönsten Weihnachtsbaum

Es ist gute Tradition in Schwaben: Egal, ob krumm oder gerade, ob traditionell oder kitschig geschmückt, ob winzig klein oder überdimensioniert: Beim Christbaumloben gibt es nur schöne Exemplare des traditionellen Weihnachtsschmucks und es wird gelobt, was das Zeug hält - schließlich möchte man mit einem entsprechenden Getränk für die lobenden Worte bedacht werden.

Doch wer hat wirklich einen wunderschönen Baum? Wer hängt Kugeln und Kerzen im perfekten Abstand auf? Wer hat einen perfekt gewachsenen, geschmackvoll geschmückten und proportional passenden Baum in der guten Stube?

Zwei Möglichkeiten zur Teilnahme

Zeigen Sie uns Ihren Baum und stellen Sie ihn zur Abstimmung: Wer mitmachen möchte, hat dazu zwei Möglichkeiten:

Entweder schicken Sie das Foto per Mail an baumloben@schwaebische.de - darin bitte unbedingt Name, Adresse, Wohnort und Telefonnummer angeben.

Oder Sie posten Ihr Foto auf Instagram und - ganz wichtig - vergeben die Hashtags #schwaebische und #baumloben2019 in der Bildbeschreibung. Wer auf diesem Weg am digitalen Christbaumloben teilnimmt, muss nach Ablauf der Abstimmung über Instagram-Direktnachrichten für die Redaktion erreichbar sein.

Bitte beachten Sie das Urheberrecht: Eingereicht werden dürfen nur Fotos vom eigenen Christbaum.

Die Möglichkeit zum Einsenden der Fotos und Abstimmen besteht von Heiligabend, 15 Uhr bis Sonntag, 29. Dezember, 24 Uhr.

iPhone-Nutzer klicken hier, um zur Übersicht der Christbäume zu gelangen.