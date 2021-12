Digitaler Vortrag über Hochbegabung und Förderung hochbegabter Kinder und Jugendlicher in der Schule

„Irgendwie anders? Irgendwie spannend? Hochbegabte Kinder und Jugendliche in der Schule“, lautet der Titel des Vortrags, den Frank Prietz am Donnerstag, 16. Dezember, um 18 Uhr halten wird. Das Spohn-Gymnasium, das regelmäßig einen Hochbegabtenzug führt, lädt zu dieser digitalen Veranstaltung ein.

„Der Umgang mit besonders hohem Potential ist mit bestimmten Erfordernissen in der schulischen Förderung verbunden, die keine Selbstverständlichkeit sind“, sagt Frank Prietz, der Leiter des Kompetenzzentrums am Landesgymnasium für Hochbegabte in Schwäbisch Gmünd laut einer Medieninformation der Schule. Prietz wird sich in seinem Vortrag mit den Merkmalen von Hochbegabung befassen und der Frage, wie sich eine solche Begabung auf das Leben und Lernen von Kindern auswirkt und welche Möglichkeiten der schulischen Förderung bestehen. Ebenfalls wird die Möglichkeit zum Austausch bestehen. Die Anmeldung zum digitalen Vortrag ist für alle Interessierten über die Homepage des Spohn-Gymnasiums (www.spohngymnasium.de) möglich.

Mit seinem Hochbegabtenzug hat das Gymnasium das Ziel, den Kindern und Jugendlichen ein schulisches Umfeld zu gestalten, in dem sie ihre intellektuelle Besonderheit als Normalität erleben und ihre Begabung als ein Geschenk, das man nicht verstecken muss. Zusätzlich zu diesem Vortrag bietet die Schule eine Informationsveranstaltung am Montag, 31. Januar, um 17 Uhr an.