Digitaler Vortrag über Hochbegabung

Prof. Dr. Jessika Golle von der Universität Tübingen hält am Montag, 12. Dezember, um 18 Uhr in den Räumen des Spohn-Gymnasiums einen Vortrag mit dem Titel „Besonders begabte Kinder erkennen und fördern“. Das Spohn-Gymnasium, das regelmäßig einen Hochbegabtenzug führt, lädt zu dieser digitalen Veranstaltung ein. Die Zuhörer erhalten Informationen über die verschiedenen Konzeptionen von Hochbegabung und die Grundlagen für Erkennung und Förderung besonders begabter Menschen und insbesondere besonders begabter Schüler. Eine Anmeldung zu dem Vortrag ist über die Homepage des Spohn-Gymnasiums möglich: www.spohngymnasium.de. Zusätzlich zu diesem Vortrag bietet das Spohn-Gymnasium eine Informationsveranstaltung am Montag, 16. Januar, um 17 Uhr an.