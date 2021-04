Digitale Schnitzeljagd für Schülerinnen

Jedes Jahr aufs Neue setzt es sich der Girls’ Day bundesweit zum Ziel, Schülerinnen für technische und naturwissenschaftliche Berufe zu begeistern. Auch die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Ravensburg und die Agentur für Arbeit beteiligen sich daran.

Wie die DHBW mitteilt, lädt sie am Donnerstag, 22. April, von 10 bis 11.30 Uhr Schülerinnen ein, sich online über technische Studiengänge und das duale Studium zu informieren. Studierende stellen an diesem Tag den Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg und sein duales Studienangebot vor. Gelehrt werden an der Fakultät Technik die Studiengänge Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, Embedded Systems, Wirtschaftsingenieurwesen sowie Luft- und Raumfahrttechnik.

Die Schülerinnen lernen laut Pressemitteilung auf einer virtuellen Rundreise mit der Studierendenvertretung den Campus kennen und bekommen Einblicke in laufende Projekte an der Hochschule wie etwa den Bau des Formula Student-Rennwagens oder den Flugsimulator. Darüber hinaus bestehe die Gelegenheit, sich anschließend mit der Studienberatung über Möglichkeiten eines Studiums an der DHBW auszutauschen. Teilnehmen können Schülerinnen ab Klasse 8. Es sind noch Plätze frei, Anmeldung unter www.girls-day.de oder per E-Mail an bruening@dhbw-ravensburg.de

Wer bei der digitalen Schnitzeljagd der Agentur für Arbeit dabei sein will, sollte sich bis zum 19. April anmelden. Laut Pressemitteilung verfügen Mädchen in Deutschland über eine sehr gute Schulbildung. Trotzdem sei ihre Berufswahl oft eingeschränkt und konzentriere sich auf klassische Frauenberufe. Unter den zehn beliebtesten Ausbildungsberufen junger Frauen sei kein einziger aus dem technisch-naturwissenschaftlichen Bereich zu finden. Der Mädchen-Zukunftstag will dabei neue berufliche Perspektiven zeigen.

Erstmals haben Schülerinnen ab Klasse 5 in diesem Jahr die Gelegenheit, sich der Girls’ Day-Challenge Bodensee-Oberschwaben zu stellen. Im Rahmen einer digitalen Schnitzeljagd lösen die Mädchen Rätsel, beantworten Fragen zu Videoclips und führen eigene kleine Experimente durch. Auf diese Weise entdecken sie Station für Station viele Anregungen für den ganz eigenen Weg zum Traumberuf.

Pünktlich zum Girls’ Day am 22. April wird den angemeldeten Schülerinnen der Zugangscode für die Aktion zugeschickt. Sie haben dann eine Woche Zeit, die Schnitzeljagd zu absolvieren. Jede erfolgreiche Teilnahme wird mit einem Berufsinformationspaket belohnt. Außerdem werden viele weitere Sachpreise verlost. Anmeldung und Teilnahme sind kostenlos. Für die Schnitzeljagd wird ein internetfähiges Smartphone mit QR-Scanner und die ebenfalls kostenfreie App Actionbound benötigt. Anmeldung sind bis zum 19. April möglich unter www.girls-day.de oder direkt bei der Agentur für Arbeit, Katharina Franken, Telefon 07541 / 30943, Konstanz-Ravensburg.BCA@arbeitsagentur.de

Die digitale Schnitzeljagd ist eine gemeinsame Aktion der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, der Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg – Bodensee-Oberschwaben und Südwestmetall.

Unterstützt wird die Aktion zudem von der RWU Hochschule Ravensburg-Weingarten und vom Jobcenter im Landkreis Ravensburg.