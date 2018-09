Digitale Entscheider diskutieren auf der Bitzilla die Zukunft

Die Welt ist im Wandel – und in der digitalen Welt nimmt die Geschwindigkeit, mit der sich der Wandel vollzieht, jedes Jahr zu. Die Digitalkonferenz Bitzilla will bei dieser Entwicklung Orientierung bieten und Unternehmer, Entwickler und Gründer vernetzen. „Wir sehen die Bitzilla als wichtigen Inputgeber und als Plattform der Digitalen für Austausch und neue Ideen“, sagt Jan Halpape, Geschäftsführer von Schwäbisch Media Digital. Die Digitalabteilung von Schwäbisch Media hat die Konferenz im Konzerthaus in Ravensburg am Freitagnachmittag organisiert.

320 Gäste haben die Vorträge von Marko Hein (Digitalchef Ravensburger), Leo Klattenhoff (Berater der Digitalagentur Torben, Lucie und die gelbe Gefahr), Bela Gipp (Professor für Informationswissenschaft an der Uni Konstanz), Sebastian Raßmann (Berater der Trendforschungsagentur Trendone, im Foto) und Klaus Birk (Leiter des Studiengangs Mediendesign an der Dualen Hochschule) gehört. Es ging unter anderem um neue Formen der Arbeit, die Transformation im Mittelstand, die Blockchain-Technologie, Visionen für das Jahr 2028 und das Konzept der digitalen Alphabetisierung. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich mit den Referenten über die Herausforderungen der Digitalisierung unterhalten.

Sebastian Raßmann, Unternehmensberater Trendone

Wie hat Ihnen die Digitalisierung persönlich den größten Nutzen gebracht?

Die Digitalisierung hat viele Ausdifferenzierungen, die mir schon sehr viel Nutzen gebracht haben. Ganz gleich, ob es um neue Mobilitätsdienste (Car2Go, Emmy), Entertainment (Netflix und Co.), Smart Home (Türe geht automatisch auf, wenn ich mit dem Einkauf nach Hause komme), Kommunikation oder Bestellprozesse geht. Somit ist der größte Nutzen aus meiner Sicht die Bequemlichkeit, die über kurz oder lang alles schlägt. Sogar die Bedenken der größten Pessimisten.

Worin sehen Sie das größte Risiko der Digitalisierung?

Das neben der ganzen User Experience die Human Experience verloren geht, und wir uns immer mehr in virtuelle Scheinwelten zurückziehen. Schon heute verändern, aus meiner Sicht, die digitalen Technologien unser Sozialverhalten spürbar.

Wie werden wir abgehängt, wenn wir die Digitalisierung nicht aktiv mitgestalten?

Wir müssen die Digitalisierung als riesige Chance begreifen und nicht an alten Traditionen festhalten. In Deutschland wandern immer mehr Start-ups ins Ausland ab, was aus meiner Sicht das größte Problem ist, da uns so die Dynamik noch mehr verloren geht. Wir brauchen in Deutschland einen radikalen Umbruch, bevor es zu spät ist.

Wo sehen Sie im Hinblick auf die Digitalisierung in Deutschland den größten Handlungsbedarf – abgesehen vom Breitbandausbau?

Die Politik in Deutschland sollte von anderen Ländern lernen und rasch handeln, bevor wir den Anschluss völlig verlieren. Hierzu zählt auch der Datenschutz. Außerdem müssen wir den Kulturwandel schneller vorantreiben, doch damit tun sich viele Unternehmen noch schwer.

Wie kann man einen 55-jährigen Facharbeiter, der bei Bosch Auspuffsysteme baut, am besten auf die Digitalisierung der Arbeitswelt vorbereiten?

Wenn er nicht zu den 40 Prozent der 50- bis 59-Jährigen gehört, die vor allem die Vorteile in neuen digitalen Technologien sehen (Umfrage des Marktforschers Lünendonk), sollte man ihm mit konkreten Anwendungsbeispielen zeigen, welche Vorteile die Digitalisierung für ihn und seine Arbeit hat. Denn damit der 55-jährige Facharbeiter kein Digitalisierungspessimist wird, muss er erst mal verstehen, was der Kern der Digitalisierung ist und wie sie ihn unterstützen kann. Unwissenheit ist aus meiner Sicht die eigentliche Quelle der Gefahr.

Leo Klattenhoff, Berater Digitalagentur Luci, Torben und die gelbe Gefahr

Wie hat Ihnen die Digitalisierung persönlich den größten Nutzen gebracht?

Mobilität. Berufliche und alltägliche Mobilität sind sicherlich der größte Nutzen für mich.

Worin sehen Sie das größte Risiko der Digitalisierung?

Ich sehe in ihr kein größeres Risiko – außer das jeder aufkommenden Entwicklung Inhärente: die Ungewissheit des Unbekannten.

Wie werden wir abgehängt, wenn wir die Digitalisierung nicht aktiv mitgestalten?

Die Frage ist nicht ‚wie‘ wir abgehängt werden, sondern wann. Da kann ich ohne Glaskugel keine genaue Antwort geben. So viel ist aber sicher: bald.

Wo sehen Sie im Hinblick auf die Digitalisierung in Deutschland den größten Handlungsbedarf – abgesehen vom Breitbandausbau?

In der Bildung der gegenwärtigen und künftigen Schulkinder. Darüber hinaus in der Selbstverständlichkeit mit der digitale Lösungen in unserem politischen und bürokratischen Alltag integriert werden könnten.

Wie kann man einen 55-jährigen Facharbeiter, der bei Bosch Auspuffsysteme baut, am besten auf die Digitalisierung der Arbeitswelt vorbereiten?

Zunächst mit einer Weiterbildung zur Nutzung von Anwendungen, die administrative Tätigkeiten erleichtern und ihm einen größeren Fokus auf die Arbeit an den Systemen ermöglichen. Denn sein Wissen als Experte wird bis zu seiner Rente von Wert für Bosch sein. Verbrennungsmotoren bleiben auch in den nächsten zehn Jahren Teil der alltäglichen Antriebsalternativen. Zudem kann er sein Wissen über Fertigungsprozesse einbringen, wenn Bosch diese Prozesse digitalisiert. Durch diese Einbeziehung seiner Expertise erfährt er Wertschätzung, und der Paradigmenwechsel wird für ihn greifbar.

Klaus Birk, Leiter Studiengang Mediendesign DHBW

Wie hat Ihnen die Digitalisierung persönlich den größten Nutzen gebracht?

Ich trage mein Designbüro im Grunde in der Umhängetasche.

Worin sehen Sie das größte Risiko der Digitalisierung?

In einem oberflächlichen Verständnis des Begriffs. Es geht ja nicht um die zwangsweise Virtualisierung von Produkten oder um Bildschirme statt Papier und Stift. Das Buzzword, sowohl utopisch als auch dystopisch eingesetzt, ist leider oft die Regel.

Wie werden wir abgehängt, wenn wir die Digitalisierung nicht aktiv mitgestalten?

Ich denke, jeder – Unternehmen wie Privatperson – gestaltet die Ausprägung der Digitalisierung durch sein eigenes Nutzerverhalten mit. Und damit auch, ob man sich abhängen lässt, sich fokussiert, auf neue Gebiete spezialisiert oder andere abhängt.

Wo sehen Sie im Hinblick auf die Digitalisierung in Deutschland den größten Handlungsbedarf – abgesehen vom Breitbandausbau?

Klar in der Bildung: Hier gilt es, in Schulen und Hochschulen Kreativität durch disziplinübergreifende technische Handlungskompetenz zu fördern sowie mehr auf die soziokulturelle Verantwortung durch Digitalisierung einzugehen. Auf politischer Ebene wünsche ich mir ein tiefer greifendes Verständnis für digitale Mechanismen.

Wie kann man einen 55-jährigen Facharbeiter, der bei Bosch Auspuffsysteme baut, am besten auf die Digitalisierung der Arbeitswelt vorbereiten?

Das weiß Bosch sicher sehr gut und auch bereits seit einigen Jahren – die Digitalisierungsdebatte steht bei diesem Konzern nicht erst seit gestern vor der Tür.

Bela Gipp, Informationswissenschaftler Uni Konstanz

Wie hat Ihnen die Digitalisierung persönlich den größten Nutzen gebracht?

Zeit- und Produktivitätsgewinn. Abläufe und Prozesse werden enorm beschleunigt.

Worin sehen Sie das größte Risiko der Digitalisierung?

Wer nicht mitmacht, verliert. Es besteht das Risiko von Arbeitsplatzverlusten und das Risiko, dass Teile der Gesellschaft abgehängt werden.

Wie werden wir abgehängt, wenn wir die Digitalisierung nicht aktiv mitgestalten?

Wir werden nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Der Markt wird dann entscheiden.

Wo sehen Sie im Hinblick auf die Digitalisierung in Deutschland den größten Handlungsbedarf – abgesehen vom Breitbandausbau?

Bessere (Weiter-)Bildungsangebote in den Schulen und an den Universitäten, aber auch für Lehrer, die ihre Ausbildung bereits „abgeschlossen“ haben.

Wie kann man einen 55-jährigen Facharbeiter, der bei Bosch Auspuffsysteme baut, am besten auf die Digitalisierung der Arbeitswelt vorbereiten?

Die Digitalisierung hat zum Glück auch dazu geführt, dass man immer leichter und schneller an immer mehr Informationen kommt – über das Internet meist sogar kostenlos. Man muss ältere Arbeitnehmer durch grundlegende Schulungsmaßnahmen in die Lage versetzen, sich weiterführende Informationsangebote selbstständig zu erschließen – zum Beispiel um Programmieren zu lernen. Das ist meiner Meinung nach ein geeigneter Weg.

Marko Hein, Digitalchef Ravensburger Spiele

Wie hat Ihnen die Digitalisierung persönlich den größten Nutzen gebracht?

Dank der unterschiedlichen sozialen Netzwerke habe ich mittlerweile Tausende berufliche und private Kontakte auf der ganzen Welt, mit denen ich aktiv im Austausch stehe. Dies hat mein Leben auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene extrem bereichert.

Worin sehen Sie das größte Risiko der Digitalisierung?

Von Risiko zu sprechen hat immer etwas Angstbesetztes, deswegen würde ich eher von vielfältigen Herausforderungen reden. Die Digitalisierung transformiert viele Unternehmen und deren Business-Modelle, und es ist notwendig, den täglichen Geschäftsablauf immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und die Mitarbeiter für diesen Weg zu begeistern.

Wie werden wir abgehängt, wenn wir die Digitalisierung nicht aktiv mitgestalten?

Es gibt viele große Unternehmen, die durch Wandel von Geschäftsmodellen in die Bedeutungslosigkeiten geraten sind. Die heutigen Unternehmen müssen wachsam sein, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf ihre Geschäftsbereiche haben kann.

Wo sehen Sie im Hinblick auf die Digitalisierung in Deutschland den größten Handlungsbedarf – abgesehen vom Breitbandausbau?

Es ist spannend, dass viele immer noch zuerst an den Breitbandausbau denken, wenn es um Digitalisierungsfortschritt geht – dabei ist das doch lediglich ein Mittel zum Zweck. Leider kommen zu wenige innovative Technologien und Business-Modelle aus Deutschland, dem Land der Erfinder und Denker. Ich glaube, wir müssten uns viel aggressiver und experimenteller mit den Möglichkeiten der Digitalisierung befassen.

Wie kann man einen 55-jährigen Facharbeiter, der bei Bosch Auspuffsysteme baut, am besten auf die Digitalisierung der Arbeitswelt vorbereiten?

Wir stehen in Deutschland der Digitalisierung oft reserviert und ängstlich gegenüber. Wir sollten aber vielmehr die tollen Möglichkeiten aufzeigen, von denen Leute jetzt schon profitieren. Fast jeder hat heutzutage ein Smartphone, das unseren Alltag auf vielfache Art gewandelt hat. Mehr Sicherheit im Auto und im Straßenverkehr, in Kliniken und ärztlichen Einrichtungen – all dies können wir jetzt schon erleben. Digitalisierung ist eine Frage der Neugier. Und wenn wir Menschen neugierig auf Neues machen, haben wir schon viel erreicht.

