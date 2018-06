Dietrich Zlomke war ein Brückenbauer

Einer der profiliertesten und engagiertesten unter den heimatvertriebenen Mitbürgern in dieser Stadt ist nicht mehr unter den Lebenden: Architekt Dietrich Zlomke, langjähriger Kreisvorsitzender der Landsmannschaft der Ostpreußen, starb vor wenigen Tagen 84-jährig nach langem, geduldig ertragenem Leiden im Kreis seiner Familie. In Mariatal, wo der geborene Ostpreuße 1945 als Siebzehnjähriger mit seiner Mutter nach der Flucht über die Ostsee und der Vertreibung Zuflucht gefunden hatte, findet am Freitag, um 14.30 Uhr, die Trauerfeier statt. Und dort wird später auch die Urne mit Zlomkes sterblichen Überresten beigesetzt.

Kein Groll gegen die Russen

Obwohl ihm das Vertriebenen-Schicksal nicht erspart geblieben war und sein Vater als Volkssturm-Mann vermutlich in russischer Gefangenschaft umgekommen ist, trug Dietrich Zlomke den Siegern nichts nach. „Ich hege keinen Groll gegen die Russen“, versicherte er glaubhaft. Betrachtete er sich doch als Brückenbauer und Mittler zwischen West und Ost. Versöhnung lag ihm am Herzen. Er pflegte ein ganzes Netzwerk an Freundschaften mit kulturell und historisch interessierten Russen in Kaliningrad (Königsberg), das für ihn immer die Heimatstadt war.

Geboren wurde Dietrich Zlomke im ostpreußischen Heiligenbeil. Immer wieder zog es ihn ins ehemalige Ostpreußen. Nicht weniger als 13 Besuche stattete er der Kaliningrader „Freihandelszone Bernstein“ im Laufe der Jahre ab, organisierte 1991 mit riesigen Erfolg die erste deutsche Kunstausstellung in Königsberg nach dem Krieg mit Exponaten aus seinem Privatbesitz.

Als Architekt und Leihgeber hat er auch maßgeblich dazu beigetragen, dass in Otradnoje (Georgenswalde) an der Ostsee das Brachert-Museum eröffnet werden konnte. Mit dem aus Stuttgart stammenden, von kunstsinnigen Deutschen und Russen gleichermaßen geschätzten Bildhauer Professor Hermann Brachert, der in Ostpreußen 25 fruchtbare Jahre als Künstler erlebte, verband Dietrich Zlomke eine Freundschaft. Auch für den Wiederaufbau einer Kant-Gedächtnisstätte im ehemals ostpreußischen Moditten hat sich Zlomke eingesetzt. Das russische Fernsehen und die Presse würdigten das mit Beiträgen über ihn.

In seiner zweiten Heimatstadt Ravensburg trug Dietrich Zlomke, der mit der Ravensburgerin Toni Kugler eine ostpreußisch-oberschwäbische Ehe eingegangen war, aus der zwei Kinder hervor gingen, zum wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Krieg bei: Als gelernter Bauhandwerker war er unter anderem bei der Errichtung der Neuwiesenschule und des Hochhauses am Goetheplatz mit von der Partie, als Mitarbeiter im Architekturbüro Riempp und als freischaffender Architekt (Feuerwache Salzstadel und zahlreiche andere Objekte), aber auch als Vorstandsmitglied beim Bau- und Sparverein war er aktiv und engagierte sich überdies politisch.

33 Ausstellungen organisiert

Zlomke war stellvertretender Vorsitzender der Ravensburger CDU. Beim Eislaufverein leitete er die Kunstlauf-Abteilung. Im Rahmen der von ihm initiierten Ostdeutschen Kulturwochen in der Städtischen Galerie Altes Theater (1962 bis 1994) organisierte er nicht weniger als 33 Ausstellungen. Dass die 1978 in der ehemaligen Humpisschule in der Marktstraße eröffnete Ostdeutsche Heimatsammlung, die er maßgeblich mit aufgebaut hatte, 2013 aufgelöst wurde, trug er mit Fassung. Doch er durfte noch erleben, dass wenigstens ein Teil der Exponate im Museum Humpisquartier eine endgültige Bleibe fand. Gefreut hat ihn der Verbleib seiner Leihgabe, eines Abgusses einer Brachert-Plastik, bei der Dualen Hochschule in der Marktstraße.

Fast erblindet, konnte Dietrich Zlomke, Träger des Bundesverdienstkreuzes, zuletzt nur noch mit Mühe zur Kenntnis nehmen, dass ihm im unlängst erschienenen Buch der Ethnologin Elena Bitterer über das Schicksal der rund 6000 Vertriebenen in Ravensburg etliche Abschnitte gewidmet sind.