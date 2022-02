Dieter Nuhr besucht mit neuem Programm die Oberschwabenhalle

Dieter Nuhr, der Grenzgänger zwischen Kabarett und Comedy, kommt mit seinem neuen Programm „Kein Scherz“ am Freitag, 24. Juni, erstmals nach Ravensburg in die Oberschwabenhalle. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Oberschwabenhalle und im internet unter www.roth-friends.de.

Dieter Nuhr gilt als einer der erfolgreichsten Kabarettisten Deutschlands mit unzähligen ausverkauften Auftritten, eigenen Fernsehsendungen, Rekordzahlen bei Followern in den sozialen Netzwerken und mehreren Büchern, die es auf Platz eins der Bestsellerliste schafften. Er ist Performer, Schriftsteller, Weltreisender, Philosoph und Künstler. In der Evolution des Humors ist er die Verbindung zwischen Kabarett und Comedy: Er ist schlau und lustig, einer, der seine Texte selber schreibt, weil er über eigene Gedanken verfügt, kündigen die Veranstalter an. In seinem Programm “Kein Scherz!“ beweise er wieder einmal: Das Leben ist kein Witz, kann aber trotzdem Spaß machen, heißt es in der Ankündigung.