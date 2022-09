Dieter Heinzler berät Pilzsammler

Die Pilzsaison hat begonnen. Wie jedes Jahr stellen sich um diese Zeit Pilze-Sammlerinnen und -sammler die Frage, ob ihre selbstgesuchten Pilze auch alle essbar sind. Deshalb bietet die Freiwilligenagentur Ravensburg wieder bis Ende Oktober, jeden Montagnachmittag von 16.30 bis 17.30 Uhr eine kostenlose Pilzberatung in der Freiwilligenagentur im Rathaus, Marienplatz 26, mit Dieter Heinzler an. Willkommen sind alle Pilzesammler, die am Wochenende unterwegs waren und ihre Prachtstücke auf Genießbarkeit hin überprüfen lassen möchten. Auch für sonstige Informationen rund um das Thema Pilze steht Dieter Heinzler mit seiner Fachkenntnis gerne zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Nähere Infos bei der Freiwilligenagentur unter www.ravensburg.de/freiwilligenagentur